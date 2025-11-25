Emmanuel Macron veut jouer à la guerre

Le président français veut aider son petit camarade Zelensky. Il est même prêt à attaquer la Russie avec ses soldats de plomb et ses chars en carton-pâte… Mais la guerre n’est pas un jeu. Les enfants de France ne veulent pas mourir pour une cause à laquelle ils n’adhèrent pas.

Détesté par les Français comme rarement un président a été détesté, Emmanuel Macron achève son quinquennat dans le chaos. La France est ruinée, le pays est éclaté façon puzzle, le Parlement ne parvient pas à voter le budget 2026, la pauvreté s’installe durablement, les narcotrafiquants font la loi, l’immigration illégale atteint des sommets, la violence et les agressions atteignent des proportions jamais vues dans nos villes et nos villages. Bref, la France de Macron ressemble à un champ de bataille. Et c’est sur les ruines fumantes de notre pays délabré que le président de la République veut partir en guerre contre la Russie.

Des chèques, des armes, des avantages

Depuis plusieurs mois déjà Macron nous prépare au conflit armé. En témoigne sa proximité étrange avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a été reçu neuf fois à l’Élysée depuis le début de la guerre russo-ukrainienne de février 2022. A chaque fois, l’ami Volodymyr repart avec un gros chèque, des armes, des avantages économiques et douaniers inconsidérés, notamment sur l’achat de produits agricoles : du blé, des œufs, de la volaille…. quitte à ruiner nos paysans. Le 17 novembre 2025, les deux présidents ont même signé une lettre d’intention pour la vente 100 avions Rafale ! Kiev étant insolvable, ce sont les Français qui, si le marché devait se réaliser, paieraient l’addition.

« Accepter de perdre ses enfants »

Ce n’est pas un souci pour Emmanuel Macron qui, le 26 février 2024, à l’issue d’une conférence internationale de soutien à l’Ukraine, déclarait déjà que l’envoi de troupes en Ukraine ne pouvait pas « être exclu ». Il ajoutait : « Beaucoup de gens qui disent ‘’Jamais, jamais’’ aujourd’hui, étaient les mêmes qui disaient ‘’Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée’’ il y a deux ans ». Précisons que ces propos furent prononcés quelques jours après le traité bilatéral d’aide financière et militaire signé entre Paris et Kiev.

Il faut avoir ces propos du chef de l’État à l’esprit lorsque près de deux ans plus tard, le chef d’état-major Fabien Mandon déclare, le 20 novembre 2025 devant les maires réunis en congrès : « Ce qu’il nous manque, et c’est là où vous avez un rôle majeur, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est. Si notre pays flanche parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu’il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque… Il faut en parler dans vos communes. »

Face au tollé provoqué par ces propos bellicistes, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, en rajoute en précisant que Fabien Mandon est « pleinement légitime à s’exprimer sur les menaces » pesant sur le pays.

Ah ! bon. Alors à quoi sert une ministre des Armées ?

Préparer les esprits à la guerre

De proche en proche, il s’agit de préparer les esprits à une guerre. Dès le mois de mars 2025, la France de Macron a intégré la ‘’Coalition des Volontaires’’, ces 18 pays qui veulent soutenir l’Ukraine contre la Russie. Ils parlent de paix, mais ils préparent la guerre. Ils veulent nous faire croire que la Russie de Poutine envahira tôt ou tard l’un ou l’autre des pays européens. Pour bien faire comprendre que le risque est réel, le gouvernement français a publié un guide pratique pour aider chaque citoyen à se préparer aux situations de crise.

Pas de “paix de capitulation”

Lors de son interview sur RTL ce 25 novembre 2025, Emmanuel Macron a principalement abordé la guerre en Ukraine, la posture de la Russie et la réforme du service national. Macron refuse une paix qui imposerait une capitulation à l’Ukraine. Selon lui, cela laisserait la Russie libre de poursuivre ses ambitions et menacerait la sécurité européenne. Il ne pense qu’à ça! Il faut faire peur aux Français pour qu’ils oublient les difficultés du moment.

Bref, Macron, encouragé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et par les membres de l’OTAN dont le belliciste secrétaire général Mark Rutte, veut montrer les muscles et préparer les européens à une confrontation militaire avec Moscou. Comme pour toute guerre, le mensonge, les fake news et la propagande sont des armes de destruction massive.

Emmanuel Macron le sait bien qui veut une ‘‘labellisation » de qualité pour les réseaux sociaux et les sites d’information. Autrement dit, la censure de toute info non conforme.

Les Français sont-ils prêts à partir à la guerre?

Écoutez attentivement les paroles chocs de Philippe De Villiers 👏🏻👏🏻 » Je vais dire quelque chose de grave, Macron veut nous s’entraîner dans la guerre, depuis 3 ans il cherche à provoquer la guerre, alors que c’est l’OTAN qui a créé la guerre de l’Ukraine …. » pic.twitter.com/kbVm97pavq — GDams (@Gdams70) November 20, 2025