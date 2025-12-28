Brigitte Bardot est morte à 91 ans

La France et le monde du cinéma pleurent la disparition de Brigitte Bardot, star légendaire du septième art et fervente défenseure de la cause animale. La Fondation Brigitte Bardot a annoncé dimanche 28 décembre 2025 avec « une immense tristesse » le décès de sa fondatrice, qui s’est éteinte à l’âge de 91 ans.

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Bardot a marqué l’histoire du cinéma et de la culture populaire dès les années 1950. Après des débuts comme mannequin, elle connaît un succès fulgurant au cinéma et devient rapidement une figure emblématique de la liberté, de la sensualité et de l’émancipation féminine.

Une carrière exceptionnelle

Brigitte Bardot a tourné dans une cinquantaine de films au cours d’une carrière artistique qui a duré plus de deux décennies. Son rôle dans Et Dieu… créa la femme (1956), réalisé par Roger Vadim, la propulse au rang de star mondiale et fait d’elle l’un des visages les plus reconnaissables du cinéma de l’après-guerre.

Elle collabore avec des réalisateurs majeurs tels que Jean-Luc Godard (Le Mépris), Henri-Georges Clouzot ou Louis Malle, et s’impose comme une figure de la Nouvelle Vague et une icône culturelle internationale. En parallèle, elle connaît aussi un succès notable comme chanteuse, avec des titres qui marquent l’époque.

Un engagement durable pour les animaux

En 1973, alors qu’elle est au sommet de sa carrière, Bardot prend une décision radicale : elle se retire définitivement du cinéma pour se consacrer entièrement à la protection animale.

En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, une organisation devenue l’une des voix les plus influentes en faveur des droits des animaux en France et à l’international. Pendant des décennies, elle s’investit dans des campagnes contre la maltraitance, l’exploitation animale et différentes pratiques jugées cruelles.

Un héritage culturel et social

Brigitte Bardot restera dans les mémoires comme une icône du cinéma français, dont l’influence a dépassé les frontières de l’art pour toucher les engagements sociaux et humanitaires. Son parcours, de star de cinéma à militante passionnée, illustre une vie dédiée à ses convictions.

Les hommages affluent de toutes parts ce dimanche, saluant l’œuvre et l’impact d’une femme qui, à travers son image et ses combats, a marqué plusieurs générations.