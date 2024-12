L’OTAN dans une logique de guerre

Lors de son premier discours en tant que secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a prévenu les pays de l’Alliance de se préparer à la troisième guerre mondiale. Contre qui ? Contre la Russie et la Chine !

Dans un discours fleuve (traduit en russe et en ukrainien), le nouveau secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, Mark Rutte, a demandé aux Alliés des 32 pays membres d’accroître leurs dépenses militaires. « Pour prévenir la guerre, l’OTAN doit dépenser plus » a-t-il affirmé à l’occasion d’un débat organisé à Bruxelles par la fondation Carnegie Europe.

La menace russe et chinoise impose une mobilisation totale

Dans son discours, Mark Rutte a lancé un avertissement sans appel sur la nécessité de renforcer les capacités militaires occidentales face aux ambitions expansionnistes de la Russie et de la Chine.

Le patron de l’OTAN a dressé un tableau alarmant de la situation géopolitique actuelle. Chiffres à l’appui, il souligne que la guerre en Ukraine cause chaque semaine plus de 10 000 victimes, et que la Russie prépare une confrontation à long terme. Rutte affirme que « Poutine essaie d’effacer l’Ukraine de la carte. Il tente de changer fondamentalement l’architecture de sécurité qui maintient l’Europe en sécurité pendant des décennies. »

Quant à la Chine, « elle est en train de construire considérablement ses forces, y compris ses armes nucléaires, dit-il, sans transparence ni limites »

Des investissements militaires urgents

Principales recommandations :

Porter les dépenses de défense à plus de 2% du PIB

Moderniser rapidement l’industrie de défense

Lever les barrières bureaucratiques dans l’acquisition d’équipements militaires

Encourager l’investissement privé dans le secteur de la défense

La force collective de l’OTAN

Malgré les menaces, le ton reste optimiste. Avec 32 alliés représentant la moitié de la puissance économique et militaire mondiale, l’OTAN dispose des moyens de maintenir la paix et de dissuader toute agression.

Qui est Mark Rutte?

Premier ministre des Pays-Bas de 2010 à 2024, Mark Rutte est secrétaire général de l’OTAN depuis le 1ᵉʳ octobre 2024. Il succède au norvégien Jens Stoltenberg. Il est connu pour avoir apporté son soutien aux dirigeants israéliens lors de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza en 2023 et 2024. Il a autorisé la livraison de pièces et d’équipements pour des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne, malgré les mises en garde d’une possible utilisation dans les bombardements de populations civiles palestiniennes. Mark Rutte a demandé à sa ministre des Affaires étrangères, Hanke Bruins Slot, de ne pas voter les résolutions de l’ONU appelant à un cessez-le-feu.

Bref, un type dangereux!

Le discours de Mark Rutte