Macron, Attal : Des irresponsables !

Les propos consternants du président français sur l’envoi éventuel de troupes en Ukraine soulèvent une vague d’indignation. Les attaques du Premier ministre contre Marine Le Pen à l’Assemblée sont proprement odieuses.

Lundi 26 février 2024, à l’issue d’une conférence internationale de soutien à l’Ukraine qui s’est tenue à l’Élysée, le président français a cru bon de déclarer que l’envoi de troupes en Ukraine ne pouvait « être exclu ». Il ajoutait : « Beaucoup de gens qui disent ‘Jamais, jamais’ aujourd’hui étaient les mêmes qui disaient ‘Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée’ il y a deux ans ». Précisons que ces propos sont prononcés quelques jours après le traité bilatéral d’aide financière et militaire signé entre Paris et Kiev.

La troisième guerre mondiale

Cette éventualité d’envoi de troupes combattre la Russie a aussitôt été démentie par les principaux chefs d’État et de gouvernement européens. À commencer par le chancelier allemand Olaf Scholz qui affirme sèchement : « Aucun soldat ne sera envoyé sur le sol ukrainien ni par les États européens, ni par ceux de l’Otan. » Confirmé par Joe Biden pour qui les États-Unis n’enverront pas de soldats combattre en Ukraine ».

Bref, Macron a fait l’unanimité contre lui. En Europe et dans le monde, mais aussi à l’intérieur du pays. Les oppositions, de l’extrême droite à l’extrême gauche, sont montées au créneau pour dénoncer « la folie » du président de la République.

Les réseaux sociaux se sont enflammés sur ce sujet et certains s’inquiètent déjà d’une amorce de la troisième guerre mondiale agitée par Emmanuel Macron.

François Asselineau, leader de l’UPS et ancien candidat à la présidentielle fustige « Le fou de l’Élysée dont les armées n’ont qu’une semaine de munitions, dont le peuple refuse totalement d’aller se faire tuer pour Blackrock en Ukraine, qui a dû lamentablement plier bagage devant l’armée du Niger, prétend battre la Russie, première puissance nucléaire mondiale ».

En effet, le va-t-en-guerre de l’Élysée n’a pas fait trembler Moscou. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué le risque d’un conflit direct entre l’OTAN et la Russie : « Cela n’est pas dans l’intérêt de ces pays » évoquant « l’inévitabilité » d’une riposte éventuellement nucléaire.

Attal, Premier ministre immature

À l’Assemblée nationale, mardi, Marine Le Pen a dénoncé la position du président de la République d’envoyer, éventuellement, des troupes françaises en Ukraine, « faisant peser, dit-elle, un risque existentiel sur 70 millions de Français ».

La réponse de Gabriel Attal a été particulièrement odieuse, du niveau d’un élève de troisième dans la cour de son collège : « Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie (…), c’était dans votre programme pour l’élection présidentielle. Si vous aviez été élue en 2022, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser des Ukrainiens ». Il ajoute, plein de mépris : « Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays, dit-il, je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. »

Le président de la République et son Premier ministre ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités en ces temps compliqués. Ils sont totalement irresponsables. Ils doivent en tirer les conséquences, c’est à dire démissionner.