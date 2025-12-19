Besançon : un commando tire à la kalachnikov sur la police

Un violent braquage s’est déroulé vendredi matin dans l’entreprise de joaillerie Losange à Besançon. Les malfaiteurs ont ouvert le feu sur les forces de l’ordre lors de leur fuite, sans faire de blessés.

Une attaque militarisée en plein jour

Vers 7h30 ce vendredi matin, un commando de trois individus cagoulés et vêtus de noir a fait irruption dans les locaux de la manufacture de bijoux Losange, située rue Marguerite Syamour à Besançon selon nos confrères de l’Est Républicain. Les assaillants ont utilisé des explosifs pour pénétrer dans l’établissement où se trouvaient seize employés.

Lourdement armés, les braqueurs ont tenu le personnel en joue avant de progresser méthodiquement dans les locaux. Les images de vidéosurveillance révèlent des individus agissant avec calme et détermination. Après avoir forcé l’ouverture des coffres, ils se sont emparés de métaux précieux. Un salarié a été blessé à coups de crosse durant l’opération.

Des tirs nourris contre les policiers

C’est au moment de leur fuite que la situation a basculé dans une violence extrême. Alors qu’ils quittaient les lieux, les malfaiteurs se sont retrouvés face à un véhicule de police arrivant sur le parking.

Sans hésiter, ils ont ouvert le feu avec une arme automatique de type kalachnikov. Deux balles ont atteint le véhicule sérigraphié : l’une dans la carrosserie, l’autre pénétrant dans l’habitacle. Par miracle, les fonctionnaires se trouvaient à l’extérieur du véhicule pour s’équiper au moment des tirs. Aucun agent n’a été blessé.

La puissance de feu déployée a été telle qu’une munition a été retrouvée à plus de 600 mètres du lieu des faits, dans le réfrigérateur d’un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble rue de Chaillot. Le résident a immédiatement alerté les autorités.

Une entreprise déjà ciblée

L’entreprise Losange, qui emploie près de 300 personnes, n’en est pas à sa première mésaventure. En juin 2025, une tentative de braquage avait été déjouée. Des individus cagoulés et armés avaient été repérés alors qu’ils découpaient le grillage de protection. Leur fuite rapide avait permis aux enquêteurs de remonter la filière : neuf personnes âgées de 19 à 24 ans avaient été interpellées et placées en détention provisoire. Les forces de l’ordre avaient alors saisi un pistolet Glock 9 mm, des explosifs et une kalachnikov.

Réactions et enquête en cours

Dans un communiqué publié sur X, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a fermement condamné les faits, dénonçant « cette violence débridée et criminelle ». Il a assuré que les auteurs seraient retrouvés et répondraient de leurs actes.

Une vaste enquête est actuellement en cours pour identifier et interpeller les suspects, toujours en fuite avec leur butin. Un important dispositif policier a été déployé dans la région.

Cinq individus cagoulés ont braqué à l’explosif une manufacture de bijoux à Besançon, vendredi 19 décembre. Ils ont retenu des otages, avant de repartir avec leur butin. Récit de @maryseburgot #JT20H pic.twitter.com/UaJe3JHbbI — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) December 19, 2025

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO – Braquage ultra-violent à Besançon ce matin (19/12/2025) :

Un commando de 4 à 5 individus cagoulés et armés de fusils d’assaut a attaqué à l’explosif la manufacture de bijoux Losange (rue Marguerite Syamour).

Ils ont forcé l’entrée, menacé le personnel… pic.twitter.com/bUnItk5PpY — Rafael Sereti (@RafaelSereti) December 19, 2025