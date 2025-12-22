Hérault : alerte rouge inondations

Le département de l’Hérault est passé en vigilance rouge pour crue ce lundi, en plus d’être en vigilance orange pluie-inondation. La préfecture rappelle qu’il faut être extrêmement prudent sur les routes et qu’il faut si possible éviter de se déplacer.

🚨🇫🇷 FLASH | 🌊 #Inondations en cours à #Montpellier : routes submergées, tramway ralenti.

Des précipitations intenses vont persister sur l’est de l’Hérault et s’étendre vers l’ouest du Gard. Des inondations localement importantes sont redoutées. pic.twitter.com/ETH2sGysY5 — Info20fr (@info20fr) December 22, 2025

Des précipitations exceptionnelles

Il est tombé sur le secteur de la métropole de Montpellier 100 mm depuis le début de la journée, aggravant les crues de La Mosson et du Lez. D’importants cumuls ont été relevés dans l’Hérault ces 72 dernières heures : 310 mm dans le secteur de Saint Maurice Navacelles, 230 mm à Ganges et 212 mm à Montpellier.

Les cours d’eau en crue

Le fleuve Hérault a fortement réagi : le pic de crue a été atteint à Laroque avec une hauteur de 8,34 mètres. Le pic de crue sur le tronçon Hérault aval est attendu à 18h à Agde.

Le bilan provisoire fait état de 34 interventions des sapeurs-pompiers depuis le début de l’épisode, essentiellement pour des mises en sécurité. Le centre d’appel 18 a reçu plus de 600 appels. Un hélicoptère de la sécurité civile qui partait en intervention a été touché par la foudre vers 8h. Le Dragon s’est posé en urgence à Mèze.

Évacuations et mesures de sécurité

À Montpellier, 40 personnes ont été évacuées du bidonville de Bonnier de la Mosson et sont accueillies dans le gymnase Jean Bouin. Les parcs et jardins publics, les cimetières ainsi que le zoo de Lunaret, le bois de Montmaur et la Réserve du Lez seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Le marché de Noël est également fermé.

De nombreuses routes départementales restent fermées ou impraticables, notamment autour de Ganges, Laroque, Montagnac et dans la plaine de Pézenas.