Loopings judiciaires autour de l’aéroport vosgien de Remomeix

Me Vincent Poudampa, avocat de l’association anticorruption AC !! a déposé une plainte contre X après la vente par le Département des Vosges de parcelles de terrains près de l’aérodrome de Remomeix à deux sociétés en écartant volontairement un candidat à l’achat.

Ces terrains appartenaient à la famille Voinson qui en avait été expropriée à la fin des années 1990 pour un projet routier (RN59) finalement abandonné, puis rachetés par le Département à l’État en 2023 avant d’être revendus en 2024.

Point central du litige

Un riverain, Monsieur Patrick Voinson, descendant des anciens propriétaires expropriés, a demandé à plusieurs reprises depuis 2022 à racheter tout ou partie des parcelles concernées pour son activité économique (exploitation de bois).

Malgré de nombreux courriers, démarches administratives et frais de géomètre engagés par lui-même, sa demande n’a jamais été examinée, ni même mentionnée au cours des débats des édiles, tandis que les terrains ont été vendus exclusivement à PAJAC et Est Aviation.

Soupçons de conflit d’intérêts

La plainte met en cause le rôle de Madame Caroline Privat-Mattioni, 1ʳᵉ vice-présidente du Département des Vosges. En effet, elle a participé à l’achat des parcelles à l’État en 2023, en signant l’acte au nom du Département. Puis, lors de la décision de revente en septembre 2024, elle s’est déportée du vote, reconnaissant implicitement un conflit d’intérêts, son époux étant un ami proche du dirigeant d’Est Aviation, bénéficiaire direct de la vente.

Une kyrielle d’anomalies

La plainte relève notamment :

L’éviction systématique de la candidature de M. Voinson, sans réponse officielle ni mise en concurrence.

L’absence de transparence dans les délibérations (occultation de sa demande).

Un traitement inégal entre acteurs économiques.

Des bornages réalisés sans convocation du principal riverain concerné.

Le fait que le Département ait acheté des terrains déclarés « sans utilité » peu avant de les revendre.

Infractions visées

La plainte évoque la possible caractérisation de favoritisme, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écriture publique, corruption active et passive. En effet, l’association AC!! estime que l’ensemble des faits révèle d’une volonté délibérée de favoriser certaines sociétés privées au détriment d’un riverain légitime, dans un contexte de relations personnelles étroites avec des responsables politiques. Elle demande l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire afin d’identifier les responsabilités pénales éventuelles au sein du Département des Vosges.

Chronologie des faits

1993–2000

• 1993 : Déclaration d’utilité publique du projet de doublement de la RN59.

• 1999–2000 : Expropriation de terrains à Remomeix, dont ceux de la famille Voinson ; indemnisation fixée par le tribunal.

• Le projet routier est ensuite abandonné.

2017–2019

• 18 décembre 2017 : Le Département des Vosges décide de vendre une parcelle (A1363) à la société PAJAC.

• Juillet 2019 : Signature de l’acte de vente au profit de PAJAC.

2022

• 19 janvier 2022 : Patrick Voinson demande à l’État (DDFIP) l’achat de la parcelle A1193, attenante à ses terrains.

• 26–31 janvier 2022 : Le Département sollicite puis reçoit une évaluation de la DDFIP pour six parcelles.

• 11 mars – 23 mai 2022 : M. Voinson finance et fait réaliser un bornage par un géomètre.

• 5 mai 2022 : Il réitère officiellement sa demande d’achat au Département (sans réponse).

• 22 juillet 2022 : Le Département décide d’acheter à l’État les six parcelles concernées, sans mentionner la demande de M. Voinson.

2023

• 8 décembre 2022 – février 2023 : Tentatives du Département pour acquérir d’autres terrains auprès de l’aéroclub.

• 1ᵉʳ juin 2023 : Signature de l’acte d’achat des parcelles à l’État par le Département, signé par Mme Privat-Mattioni.

• 20 juin – 3 octobre 2023 : M. Voinson renouvelle ses démarches auprès de la DDFIP et s’étonne de la vente au Département ; aucune suite.

2024

• 18 mars – 9 avril 2024 : Nouvelle évaluation DDFIP demandée par le Département en vue d’une revente.

• 16–30 juillet 2024 : Bornage des parcelles en vue de la vente ; M. Voinson n’est pas convoqué, seul son neveu l’est.

• 30–31 juillet 2024 : M. Voinson écrit au Département pour réitérer sa demande d’achat ; il reçoit uniquement un accusé informel indiquant que « la hiérarchie est informée ».

• 27 septembre 2024 :

o La commission permanente du Département vote la vente des parcelles à PAJAC et Est Aviation.

o Mme Privat-Mattioni se retire du vote pour conflit d’intérêts.

o La demande de M. Voinson n’est ni évoquée ni soumise au vote.

2025

• 9 décembre 2025 : L’association Anti-corruption AC !!d épose plainte contre X pour favoritisme, prise illégale d’intérêts, faux en écriture publique et corruption.