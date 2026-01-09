Neuves-Maisons (54) : six arrestations après l’incendie criminel lié au trafic de drogue

L’enquête sur l’incendie criminel qui a coûté la vie à cinq personnes le 30 novembre 2025 à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) a abouti à l’interpellation de six suspects. Une dette de stupéfiants serait à l’origine de ce drame.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, vers 3 h 20 du matin, un violent incendie ravageait l’appartement d’une famille à Neuves-Maisons. Le bilan est tragique : cinq victimes, dont les deux parents âgés de 59 et 60 ans, leur fils de 16 ans, ainsi que deux amis de leurs enfants, âgés de 16 et 20 ans. Seul un autre fils de la famille, âgé de 22 ans, fraîchement sorti de prison, a survécu au sinistre.

Un règlement de comptes orchestré depuis la prison

Selon le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, le mobile du crime est crapuleux. Le survivant avait contracté une dette de stupéfiants auprès d’un codétenu durant son incarcération. Ce dernier, âgé de 23 ans et résidant à Nancy, avait été mis en examen avec la victime en 2024 dans une même procédure pour trafic de stupéfiants.

Pour récupérer son dû, le créancier aurait fait appel à un détenu de 21 ans originaire de Châlons-en-Champagne, actuellement incarcéré à Metz et purgeant une peine de cinq ans de prison. Ce dernier, déjà condamné à trois reprises depuis 2022 pour des faits de violence aggravée, aurait organisé l’expédition punitive en engageant des exécutants.

Quatre interpellations grâce à la vidéosurveillance

À peine deux semaines après le drame, les enquêteurs ont interpellé quatre individus les 15 et 17 décembre à Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François (Marne). Parmi eux, trois mineurs âgés de 15 et 17 ans, et un homme de 21 ans. La vidéosurveillance a joué un rôle clé dans leur identification.

Les trois mineurs se sont rendus en voiture à Neuves-Maisons dans la nuit du 29 au 30 novembre, selon le procueur de Nancy. « L’un d’entre eux a pénétré dans l’immeuble et a aspergé les lieux d’essence avant d’y mettre le feu. » Les trois jeunes sont ensuite rentrés à Châlons-en-Champagne. L’homme de 21 ans, « utilisateur régulier du véhicule », est un proche des trois mineurs.

Mis en examen le 18 décembre pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, l’un des mineurs de 17 ans a reconnu avoir déclenché l’incendie. Déjà condamné pour violence aggravée, il a été placé en détention provisoire avec son complice de 17 ans, au casier judiciaire vierge, qui a admis avoir conduit le véhicule. Les deux autres suspects sont sous contrôle judiciaire.

Les suspects pensaient la maison vide

Lors de leurs auditions, les jeunes suspects ont affirmé être persuadés que la maison était vide au moment des faits, ayant accepté un « contrat rémunéré » pour mettre le feu à l’habitation. Le rôle exact de certains suspects reste encore à déterminer.

Début janvier, les deux commanditaires présumés, déjà détenus à la prison de Metz pour une autre affaire, ont été placés en garde à vue puis déférés devant le juge d’instruction qui les a mis en examen. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Les six suspects encourent désormais la réclusion criminelle à perpétuité pour incendie volontaire ayant entraîné la mort.