Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky lundi 17 novembre à Paris, pour la neuvième visite du président ukrainien en France depuis le début de la guerre en 2022. Zelensky veut toujours plus d’argent qui se perd dans le brouillard de la guerre et alimente la corruption.

L’Élysée indique que cette neuvième visite de Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre (février 2022) vise à « réaffirmer l’engagement de la France aux côtés de l’Ukraine sur le long terme ». Cet engagement n’est pas symbolique : Macron l’a déjà confirmé avec des annonces fortes. Par exemple, en mars 2025, il a annoncé 2 milliards d’euros supplémentaires d’aide militaire pour l’Ukraine.

La « coalition des volontaires » et les garanties de sécurité

Ces soutiens sont vus par Emmanuel Macron comme essentiels non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour la sécurité de l’Europe : la résistance ukrainienne concerne « notre sécurité collective » en Europe, affirme l’Élysée.

L’un des points centraux de la rencontre sera de « maintenir la dynamique du travail engagé sur la question des garanties de sécurité », dans le cadre de la coalition des pays volontaires.

Cette coalition regroupe plusieurs États qui souhaitent offrir des assurances à l’Ukraine : non seulement un soutien militaire, mais aussi des garanties à plus long terme pour que l’Ukraine ne soit pas à nouveau menacée.

Lors d’un sommet à Washington en août 2025, Macron a souligné le besoin d’une « armée ukrainienne crédible » et d’un soutien ferme des alliés en mer, dans les airs et sur terre.

Coopération bilatérale renforcée

Au-delà du soutien militaire, la France veut approfondir la coopération Ukraine-France dans des domaines stratégiques : énergie, économie, défense. Ces échanges peuvent porter sur la reconstruction, la modernisation des infrastructures, le soutien aux industries clés, etc.

En multipliant ces rencontres, Macron envoie plusieurs signaux : à Moscou — que l’Ukraine ne sera pas abandonnée ; à ses partenaires européens — que la France continue de jouer un rôle moteur ; et à Kiev — que la solidarité française est crédible et durable.

Cela s’inscrit aussi dans le cadre plus large des retrouvailles diplomatiques autour de la « coalition des volontaires », qui montre une volonté européenne (et au-delà) de structurer un soutien plus institutionnel à long terme.

Les négociations de paix au point mort

Plusieurs médias mentionnent que les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont « au point mort » actuellement. Dans ce contexte, la France agit non seulement comme bailleur de fonds / soutien militaire, mais aussi comme médiateur potentiel, en jouant le rôle d’intermédiaire diplomatique et en proposant des formats de garanties internationales.

La valse des milliards

Au-delà du soutien économique et militaire à l’Ukraine se pose la question des sommes colossales versées à l’Ukraine, sans aucun contrôle efficace de la destination des fonds. À preuve, le scandale de corruption, révélé en début de semaine, qui a obligé les ministres de l’Énergie et de la Justice à démissionner. Les instances anti-corruption ont démantelé un vaste système de pots-de-vin portant sur quelque 100 millions de dollars orchestré par… un proche du président Zelensky.

La France trouve des milliards pour l’Ukraine

La France aurait versé 8,6 milliards à l’Ukraine entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024. Parmi cette somme, l’aide militaire représenterait 5,9 milliards d’euros.

Le ministère français des Affaires étrangères indique qu’au 1er septembre 2024, la France avait alloué plus de 434 millions d’euros en aide humanitaire à l’Ukraine.

De plus, via le Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères, plus de 120 millions d’euros ont été versés à des ONG, au CICR, pour des projets dans différentes régions d’Ukraine.

En 2024, la France a annoncé plus d’1 milliard d’euros supplémentaire dans le soutien à l’Ukraine.

Le ministre des Armées a précisé que l’aide militaire française pour 2024 dépassera les 2 milliards d’euros, notamment grâce aux intérêts des avoirs russes gelés.

187,3 milliards de l’Europe

Le Conseil de l’UE indique que depuis le début de la guerre, l’UE et ses États membres ont fourni 187,5 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine. Cette somme se décompose en : ~ 93,6 Md€ pour le soutien économique, social et financier, ~ 63,2 Md€ pour l’aide militaire, et ~ 17 Md€ pour l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Selon le Conseil de l’UE, 63,2 Md€ ont été alloués au soutien des forces armées ukrainiennes, via l’European Peace Facility (EPF) et via des contributions bilatérales des États membres.

Le plafond de l’EPF a même été relevé : l’UE avait mobilisé 6,1 Md€ via l’EPF entre 2022 et 2024, et a ensuite ajouté 5 Md€ via un “Ukraine Assistance Fund”.

La Commission européenne a versé des tranches d’assistance macro financière (“AMF+”). Par exemple, en mars 2023, elle a versé 1,5 Md€ dans ce cadre. En octobre 2025, une autre tranche de 4 Md€ a été versée.

Le total de l’assistance macro financière exceptionnelle (AMF) atteint 18,1 Md€ selon la Commission.

Ça fait beaucoup, non ?