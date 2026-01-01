France-Palestine : manif le 10 janvier à Nancy

Pour le respect du cessez-le-feu à Gaza, pour l’arrêt du génocide, pour l’autodétermination du peuple palestinien.

L’Association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud, le Mouvement Étudiant Lorrain pour la Palestine, Boycott Désinvestissement Sanction Nancy, les Blouses Blanches pour Gaza de Nancy organisent une manif le 10 janvier à partir de 15 heures de la place Simone Veil à la place Stanislas.

Le vote de l’assemblée générale de l’ONU intervenu le 10 octobre n’a rien résolu pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Le froid et la pluie

Le génocide est toujours en cours : le cessez-le-feu entré en application le 10 octobre a été violé quasiment chaque jour par Israël qui bloque toujours l’entrée de l’aide vitale et c’est de froid et sous des pluies torrentielles que meurent les plus fragiles.

Israël occupe plus de la moitié de la bande de Gaza et menace d’interdire les interventions des plus grandes ONG internationales.

L’occupation est toujours plus violente en Cisjordanie et à Jérusalem-Est :

Le passage à tabac et les meurtres de Palestiniens, en territoire occupé ou en Israël, non seulement n’est pas sanctionné, mais est encouragé par une partie des ministres et des députés portant fièrement à la boutonnière le sinistre nœud coulant, symbole de la violence raciste et suprématiste.

C’est pourquoi les associations appellent à manifester pour exiger :