Tempête Goretti : le Grand Est en alerte face à des vents violents

Alors que la tempête Goretti traverse la France d’ouest en est, la région Grand Est se prépare à un épisode de vents violents susceptible d’entraîner d’importantes perturbations. Météo-France a placé plusieurs départements du territoire en vigilance orange « vent » pour la journée de vendredi, appelant à la plus grande prudence.

Dans son bulletin de jeudi après-midi, Météo-France a confirmé la progression rapide de la tempête Goretti vers le quart nord-est du pays. Si la Manche reste le département le plus exposé, placé en vigilance rouge, le Grand Est n’est pas épargné. Des rafales soutenues sont attendues dans l’ensemble de la région, notamment sur les reliefs vosgiens et dans les zones les plus exposées.

Des rafales pouvant dépasser les 120 km/h localement

Selon les prévisions, des rafales comprises entre 100 et 120 km/h pourraient être observées en plaine, avec des pointes supérieures sur les crêtes des Vosges. Ces vents violents font craindre des chutes d’arbres, des branches arrachées et des dommages sur les infrastructures, en particulier sur les réseaux électriques et de transport.

Les services de l’État appellent les habitants à sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent et à éviter les déplacements non indispensables, notamment en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi.

Réseaux et transports sous surveillance

Enedis a renforcé ses équipes dans la région afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de coupures d’électricité. À l’échelle nationale, près de 50 000 foyers étaient déjà privés de courant jeudi soir, principalement dans l’Ouest, un chiffre qui pourrait augmenter avec l’arrivée de la tempête dans l’Est du pays.

Côté transports, la SNCF anticipe des perturbations sur certaines lignes régionales, en particulier sur les axes traversant des zones boisées ou exposées au vent. Des ralentissements ou interruptions temporaires de trafic ne sont pas exclus en fonction de l’évolution de la situation météorologique.

Appels à la prudence des autorités

Les préfectures du Grand Est recommandent de limiter les déplacements, d’éviter les promenades en forêt et de ne pas stationner à proximité d’arbres ou de structures fragiles. Les services de secours se tiennent en alerte renforcée pour faire face à d’éventuelles interventions liées aux intempéries.

Le Grand Est sous vigilance, département par département

Alors que la tempête Goretti poursuit sa progression vers l’est du pays, la région Grand Est se prépare à des vents violents et à des perturbations possibles. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France pour la journée de vendredi. Tour d’horizon de la situation, département par département.

Ardennes

Les Ardennes figurent parmi les départements les plus exposés du Grand Est. Des rafales de 100 à 120 km/h sont attendues, notamment sur les plateaux et les zones forestières. Les autorités appellent à la prudence face aux risques de chutes d’arbres et de coupures d’électricité.

Marne

Dans la Marne, les vents devraient souffler fortement en plaine, avec des rafales proches de 100 km/h, localement plus élevées. Les déplacements non essentiels sont déconseillés, en particulier sur les axes routiers exposés et dans les secteurs viticoles.

Aube

Le département de l’Aube pourrait connaître des rafales comprises entre 90 et 110 km/h, notamment dans le nord du territoire. Les services de secours restent mobilisés face aux risques de chutes de branches et de perturbations sur le réseau électrique.

Haute-Marne

La Haute-Marne est placée en vigilance renforcée en raison de sa situation géographique et de ses zones boisées. Des vents violents, pouvant dépasser les 110 km/h, sont attendus sur les reliefs et les secteurs les plus exposés.

Meurthe-et-Moselle

En Meurthe-et-Moselle, la tempête devrait se traduire par des rafales de 90 à 110 km/h, particulièrement sur les hauteurs et en milieu rural. Les autorités recommandent d’éviter les promenades en forêt et de sécuriser les objets extérieurs.

Meuse

La Meuse pourrait être fortement touchée par le passage de Goretti. Des rafales dépassant ponctuellement les 100 km/h sont possibles, avec un risque accru de chutes d’arbres sur les routes secondaires.

Moselle

En Moselle, les vents devraient se renforcer dans la nuit de jeudi à vendredi. Des rafales de 90 à 110 km/h sont attendues, notamment dans le nord du département et sur les secteurs découverts. Des perturbations sur le réseau ferroviaire régional ne sont pas exclues.

Bas-Rhin

Le Bas-Rhin sera concerné par des vents soutenus en plaine, avec des rafales avoisinant les 100 km/h, et des pointes plus élevées sur le massif vosgien. Les autorités appellent à la vigilance, notamment dans l’Eurométropole de Strasbourg.

Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, les conditions seront plus sévères sur les crêtes vosgiennes, où les rafales pourraient dépasser les 120 km/h. En plaine d’Alsace, le vent restera fort mais moins violent. La prudence est recommandée dans les zones de montagne.

Vosges

Le département des Vosges figure parmi les plus exposés de la région. Des rafales très violentes sont attendues sur les sommets, avec un risque important de chutes d’arbres et de perturbations sur les axes routiers et les réseaux électriques.

Cette nuit, la tempête #Goretti circule en Manche, accompagnée de fortes rafales de vent notamment en Normandie et Bretagne avec:

– 148 km/h à Cherbourg (50)

– 157 km/h à La Hague (50)

– 121 km/h à Caen (14) et Brest (29) Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/RecsXbqZOW — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 8, 2026