Le Livre d’Histoire tient salon à Woippy (57)

Le 21ᵉ Salon du Livre d’Histoire de Woippy, près de Metz, aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024 sur le thème « Les libérateurs. Libération de Woippy et de Metz ». De 10 h à 19 h, Salle Saint-Exupéry, Place Debs à Woippy (57).

Le Salon du Livre d’Histoire de Woippy, c’est l’occasion d’échanges avec les auteurs, de leur demander de dédicacer leurs ouvrages. C’est aussi une bonne occasion de découvrir les associations qui œuvrent localement pour entretenir la mémoire. C’est enfin assister à des débats animés et découvrir des expositions sur le thème de l’année.

« Les Poilus d’Afrique du Nord »

Parmi les nombreux auteurs que l’on pourra rencontrer, il y aura Paul Nicolas, ancien fonctionnaire de police reconverti dans l’écriture. Nous avons plusieurs fois présenté ses ouvrages qui témoignent des liens indéfectibles entre la Lorraine et plus largement la France et la Tunisie, un pays qu’il connaît bien.

Et puisque le thème du 21ᵉ salon est consacré à la libération de Woippy et de Metz, comment ne pas se souvenir de ce superbe ouvrage de Paul Nicolas « 1914-1918 : Les Poilus d’Afrique du Nord » ?

L’auteur évoque les sacrifices de ces chasseurs, spahis, tabors, tirailleurs et zouaves qui ont tout quitté pour défendre la France, qui sont morts pour la France et qui sont souvent oubliés dans la mémoire collective.

Celtia, une bière de Tunisie

Paul Nicolas présentera d’autres ouvrages au contenu historique. Comme « Celtia, Histoire d’une bière de Tunisie… De Luxembourg à Tunis » (Indola Éditions). Bière emblématique de Tunisie, la Celtia, a été créée par la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) qui a été érigée sur les fondements d’une fabrique de glace fondée à la fin du 19e siècle, dans le quartier du Marché central de Tunis.

Comme le met en lumière le titre du livre, c’est un jeune ingénieur luxembourgeois, tombé en amour pour la Tunisie, qui en est le fondateur : Joseph Baldauff.

« La Bande à Sepp »

N’oublions pas que Paul Nicolas a fait une carrière de policier. Pas étonnant donc qu’il nous raconte « La saga de la bande à Sepp ». Chef d’une bande redoutable qui s’était taillé une solide réputation à parti des années 50, Joseph Stoebener, alias Sepp a passé trentaine d’années de sa vie derrière les barreaux pour une kyrielle de méfaits perpétrés en Lorraine et au-delà des frontières. As de la cambriole et des vols de voitures, son palmarès est également entaché d’une condamnation pour un double homicide. Sepp mettra définitivement un terme à ses exploits peu louables en 1987.

Dans un autre ouvrage particulièrement documenté « Tunisiens -nes-de Lorraine), Paul Nicolas propose une galerie de 44 portraits d’hommes et de femmes d’origine tunisienne qui ont en commun d’avoir tissé des liens solides avec la Lorraine.

Voilà donc de bonnes raisons d’aller le contrer sur le salon du Livre d’Histoire de Woippy, samedi et dimanche 16 et 17 novembre. Entrée gratuite.