Moselle : « La saga de la bande à Sepp »

C’est la vie d’un dangereux gangster messin qui a sévi dès les années 1950 que raconte un ancien policier de Metz, Paul Nicolas, dans un ouvrage très documenté et passionnant. Au salon du livre de Metz du 19 au 21 avril. Dédicace chez Hisler, le 27 avril.

Chef d’une bande redoutable qui s’était taillé une solide réputation à parti des années 50, Joseph Stoebener, alias Sepp a passé trentaine d’années de sa vie derrière les barreaux pour une cascade de méfaits perpétrés en Lorraine et au-delà des frontières. As de la cambriole et des vols de voitures, sont palmarès est également entaché d’une condamnation pour un double homicide. Devenu au fil des ans « l’insaisissable ennemi public N°1 » traqué par toutes les police, défendu par Me Floriot en 1965 devant les assises de la Moselle, Sepp mettra définitivement un terme à ses exploits peu louables en 1987.

Un homme sensible

Sur la base de documents d’archives, de témoignages et de confidences livrées par sa fille, Audrey Stoebener, cet ouvrage raconte l’histoire de ce gangster messin hors du commun qui s’était créé une véritable légende. L’auteur, Paul Nicolas, commandant de police à la retraite, évoque sans complaisance la singulière personnalité de ce révolté, son parcours de vie chaotique, mais également la nature sensible d’un homme très attaché à sa famille.



La Saga de la Bande à Sepp. Indola Editions. 15 €

Paul Nicolas

Il est né en 1951 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) mais il habite à Metz où il a fait carrière dans la police. Commandant de police en retraite depuis 2006, il fut chargé de mission à la Chambre de commerce et d’industrie de la Moselle de 2006 à 2009. Il est autoentrepreneur pour une activité de conseil depuis 2012.

Auteur de sept ouvrages :

Sidi Brahim des neiges, sur les traces du 4e Régiment de Tirailleurs Tunisiens (MC éditions, Tunis, 2008)

La Ghriba, pèlerinage juif en terre d’islam (MC éditions, Tunis, 2010)

Ma vie de flic, des Trois-Boulangers aux Renseignements généraux (Éditions Serpenoise, Metz, 2013)

Les Poilus d’Afrique du Nord (MC éditions, Tunis, 2015)

Tunisiens et Tunisiennes de Lorraine (Indola éditions, Woippy, 2017)

Celtia, histoire d’une bière de Tunisie, de Luxembourg à Tunis (Indola éditions, Woippy, 2021)

Centres d’intérêt : L’histoire, la géopolitique et les voyages (Tunisie, Afrique, Europe de l’Est)

Membre de l’association mosellane Aigle de Carthage.

La saga de la bande à Sepp (Indola éditions, Woippy, 2024)

Blog : paulnicolasmetz.blogspot.com