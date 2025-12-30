Covid-19 : « les responsables de ces crimes doivent être jugés »

En Allemagne, des voix comme celle du Dr Gunter Franck, s’élèvent pour que soient jugés les responsables de la gestion de la crise Covid et de la vaccination obligatoire, comme l’ont fait, depuis 2020, Jean-Marc Sabatier et infodujour.fr

Dans le plus grand journal TV d’Allemagne, le Dr. Gunter Frank revient sur la crise de Covid-19 et rend responsable l’État qui a « tué des dizaines de milliers de personnes, il a entrainé les citoyens dans un confinement qui n’avait aucun sens, puis dans une campagne de vaccination criminelle. » On sait désormais que ce vaccin n’a qu’une utilité marginale et « un énorme spectre d’effets secondaires ». Pour lui, « l’État s’est laissé entraîner dans le sillage d’un énorme réseau, il a subi une pression massive pour que 4.000 brevets Covid soient enfin rentabilisés, quel qu’en soit le prix ». L’objectif ? « Qu’un produit de la recherche sur les armes biologiques puisse enfin être vendu à des fins civiles. Ces crimes doivent être jugés. Car les prochaines attaques de ce type sont déjà prévues. La crise Covid ne sera pas terminée tant que les responsables ne seront pas jugés. »

Les voix divergentes censurées

Et si ce que vous pensiez être de la science n’était qu’un écran de fumée ? Pendant des mois, on nous a dit de faire confiance aux médecins, aux experts, aux institutions, aux médias… On nous a obligé à porter un masque, on nous a confinés, on nous a vaccinés sous la contrainte. C’était pour notre bien. On faisait confiance à la science. Cinq ans plus tard, le malaise persiste. Des incohérences apparaissent. Des contradictions s’accumulent. Certaines décisions semblent absurdes, d’autres arbitraires.

Des effets secondaires sont ignorés. Des voix divergentes ont été réduites au silence, censurées, discréditées. Ce fut le cas de Jean-Marc Sabatier dont les articles ont été régulièrement censurés sur infodujour.

Des réponses aux bonnes questions

Cinq ans plus tard, il faut poser les bonnes questions : Pourquoi des scientifiques de renom ont-ils été exclus du débat ? Pourquoi certains traitements efficaces ailleurs ont-ils été interdits en France ? Pourquoi la science s’est-elle transformée en dogme, fermé à toute remise en question ?

C’est à ces questions et à bien d’autres que le chercheur Jean-Marc Sabatier apporte des réponses dans deux ouvrages publiés aux éditions Marco Pietteur « COVID-19 : La censure scientifique » et « Le Naufrage de la science ». Un cri d’alarme. Jean-Marc Sabatier pose les vraies questions et y apporte les bonnes réponses, celles qui se cachent sous les tas d’or de l’industrie pharmaceutique.

La science, un outil de propagande

Il explique, preuves à l’appui, comment une crise sanitaire s’est transformée en désastre politique et scientifique. Quand la science devient un outil de propagande, elle cesse d’être la science.

L’essence même du savoir scientifique, le doute, le débat, la pluralité des points de vue, a disparu depuis la pandémie. Le discours unique s’est imposé. Dogmatique. Sans nuance. Questionner sur la pandémie et sur les vaccins est devenu suspect. Les plateaux télé se sont transformés en tribunaux. Des publications scientifiques rigoureuses ont été bannies. La science et les scientifiques hérétiques ont été jetés dans les flammes de l’inquisition.

Ces deux ouvrages s’adressent à celles et ceux qui ont senti que quelque chose clochait, sans pouvoir l’exprimer clairement. Ils mettent en lumière l’effondrement de l’intégrité scientifique. Des chiffres. Des faits. Des preuves. Pour comprendre l’incroyable manipulation de la science.

Pour en savoir plus

