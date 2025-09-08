Bloquons Tout : les 528 points de rassemblement en France

Un appel à la paralysie générale du pays est annoncé pour ce mercredi 10 septembre 2025. À quoi faut-il s’attendre ?

L’initiative, baptisée « Bloquons Tout« , se veut une réaction aux mesures d’austérité dévoilées par François Bayrou : suppression de jours fériés, restrictions budgétaires dans le service public et blocage des pensions de retraite, notamment.

Aux origines du mouvement

Ce phénomène n’a pas de figure de proue unique, mais trouve ses racines dans les cercles souverainistes du Nord de la France. Le 21 mai 2025, l’expression « tout bloquer » surgit dans les conversations privées de « Les Essentiels », un collectif citoyen revendiquant l’héritage chrétien français et la défense des indépendants.

Julien Marissiaux, figure centrale de ce groupe basé près d’Hazebrouck, impulse la dynamique initiale. Ses premiers visuels diffusés sur Telegram plantent les graines d’une mobilisation qui prendra rapidement une ampleur nationale.

L’effet viral

Le tournant décisif survient le 24 juillet avec une vidéo TikTok saisissante : « Le 10 septembre, la France se confine. Ni travail, ni école, ni consommation. Simplement le silence d’un peuple qui reconquiert sa souveraineté. » Ce message, évoquant l’immobilisme des confinements sanitaires, embrase les plateformes numériques.

Le hashtag #BloquonsTout se propage comme une traînée de poudre, relayé par d’anciens Gilets jaunes et des militants antisystème. Un site dédié voit le jour, malgré des tentatives de piratage revendiquées par des groupuscules anti-vaccins.

Un soutien politique ambivalent

L’écho rencontré par l’initiative attire rapidement l’attention politique. La gauche parlementaire – de La France insoumise aux Écologistes – y voit une opportunité de contestation, Jean-Luc Mélenchon appelant même à la grève générale.

Côté syndical, les réactions restent mitigées. Si certaines fédérations CGT, FO ou Solidaires manifestent leur intérêt, la direction confédérale garde ses distances, redoutant les dérives extrémistes d’un mouvement aux contours flous.

Questions et incertitudes

Reste à déterminer si ce mouvement va être suivi. En raison de son aspect protéiforme, les appels au boycott et au blocage sont nombreux, mais parfois fantaisistes. Voici cependant une carte des 528 points de rassemblements prévus en France sur le réseau social X. Le fait que des figues du mouvement des Gilets jaunes de 2018 aient annoncé leur participation à ce mouvement peut donner à comprendre que le mouvement de contestation sera de grande ampleur. D’autant qu’il coïncide avec la crise politique, l’éviction de Bayrou, les turbulences dans l’hémicycle. Et avec l’énorme colère des Français contre la classe politique médiocre et corrompue qui gère le pays depuis trente ans!

Indignions-nous!