Planète Bussang, le Théâtre du peuple

Un film de Bastien SIMON, une coproduction Nomade et France Télévision. Diffusion le 18 décembre en seconde partie de soirée sur France 3 Grand Est. Avant-première le jeudi 17 décembre au cinéma Les Variétés, 88160 Le Thillot Entrée gratuite sur réservation à l’adresse : distribution@nomades.tv

Caché dans son laboratoire secret sous la scène du Théâtre du Peuple de Bussang, le réalisateur Bastien Simon tente de comprendre les liens qui unissent les habitants avec le théâtre et la forêt depuis 130 ans.

Planète Bussang raconte ce petit village des Vosges avec ses maisons en bois et des habitants comme Sonia, Florent, Cathy, Simon ou encore Charlotte.

Cachés dans le village, il y a une grosse cabane, une ruche, un bateau renversé… C’est le Théâtre du Peuple ! Il fête cette année ses 130 ans. Dedans, on y trouve Julie, Alban ou encore Sylvie. Il y a aussi des comédiens, amateurs ou professionnels, des techniciens, une vraie ruche ! Mais, le plus fou et qui attire les spectateurs des quatre coins du monde, ce sont ses grandes portes en fond de scène qui s’ouvrent sur la forêt…