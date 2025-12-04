Cela a beau être un film de science-fiction, le scénario de ce long-métrage diffusé sur Paramount+ manque totalement de crédibilité.

Comme il est assez rare que le Festival de Deauville programme des films de science-fiction, la curiosité des festivaliers étaient attisée par la présentation en avant-première de « The Astronaut », réalisé par Jess Varley et désormais disponible sur Paramount+. Cela commençait plutôt bien avec le retour d’une longue mission spatiale d’une astronaute, Sam Walker incarnée par Kate Mara (sœur de Rooney). Dès que la capsule tombe dans l’océan et que l’astronaute est récupérée, on découvre qu’un objet a transpercé la capsule et son casque.

Mais cela se gâte assez rapidement. Pour une convalescence tranquille, Sam est mise aussitôt en quarantaine par la Nasa, isolée, éloignée de son mari et de leur petite fille. Elle reçoit quand même la visite de son père (joué par Laurence Fishburne) qui est aussi général et responsable de sa sécurité, dans une sorte de bunker vitré. Une base secrète où la réadaptation est difficile ; soumise à des tests, des expériences, sous observation médicale, Sam perçoit des sons stridents la nuit, a des acouphènes et des hallucinations, et puis il y a cette blessure à la main qui s’agrandit.

« D’étranges phénomènes » se produisent donc : « Et si quelque chose l’avait suivie jusqu’à la Terre ? ». Le scénario manque totalement de crédibilité, ce qui ne pardonne pas dans un film de genre : Sam ne prévient pas le médecin de ses désagréments, ne demande pas d’aide, ne dit mot à personne de ces « étranges phénomènes », on la laisse toute seule dans cette grande maison, dont elle sort quand même la nuit pour faire trempette dans le jacuzzi !? Ajoutons une mise en scène lourdingue, un final grand-guignol avec métamorphose et créatures extra-terrestres, une séquence référence à « Jurassic Park » qui tient plus de la copie que de l’hommage, c’est du grand n’importe quoi et « The Astronaut » tombe complètement à l’eau.

Patrick TARDIT

« The Astronaut », un film de Jessica Varley, avec Kate Mara, disponible sur Paramount+.