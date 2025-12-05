Récolte exceptionnelle d’olives en Languedoc

« C’est une année exceptionnelle, constate Christophe Pagès, responsable de production au Moulin d’Augustin, à Clermont l’Hérault. La qualité et la quantité sont au rendez-vous ».

Depuis le 27 octobre 2025, les quelque 1500 adhérents de la coopérative oléicole de Clermont l’Hérault (34) apportent chaque jour leur récolte d’olives. Dans les grosses machines Alfa-Laval, la trituration tourne à plein régime, jour et nuit, dans un bruit assourdissant. À l’autre bout des presses, le responsable de production, Christophe Pagès, surveille l’or liquide qui coule dans une cuve de décantation.

« C’est une année exceptionnelle, dit-il, à la fois par la quantité et par la qualité des olives. En fin de campagne nous devrions avoir engrangé 1200 tonnes. Soit, selon les variétés et la maturité des drupes, entre 180 et 200.000 litres. »

De nombreuses variétés locales

Dans les villages environnants, les oléiculteurs s’activent dans leurs oliveraies, en espérant que la pluie ne viendra pas perturber leur travail. Seuls ou en petits groupes, ils cueillent les olives soit à la main, soit à l’aide d’un peigne manuel ou encore avec un peigne vibreur à manche télescopique fonctionnant sur batterie. Les olives tombent dans d’immenses filets tendus sous les arbres.

Les variétés cultivées dans la région de Clermont l’Hérault, sont la Lucques, la Picholine, la Bouteillan, l’Aglandau, la Verdale de l’Hérault, l’Olivière ou encore la Ménudal, une variété endémique du Haut Languedoc, expressive et équilibrée, donnant des arômes subtils.

La qualité reconnue par les professionnels

Une petite partie de la production annuelle est réservée aux adhérents pour leur consommation familiale. Mais l’essentiel est destiné à la vente soit dans le magasin de la Coopérative, l’Olidoc, soit elle est destinée à l’exportation, au Japon et au Canada, notamment.

Il faut dire que cette huile d’olive bénéficiant d’une AOP est particulièrement appréciée des gourmets comme des grands chefs des restaurants étoilés. Elle monte régulièrement sur la première marche du podium au Concours général agricole de Paris : Médaille d’or pour l’Aglandau et la Picholine en 2024, de l’argent pour ces deux mêmes variétés en 2025, de l’or encore pour les olives Lucques fraîches en 2025… Un vrai festival.

Ce n’est pas sans raison que plusieurs japonais viennent passer deux semaines au Moulin d’Augustin pendant la récolte. Depuis 2013, ces professionnels d’une entreprise japonaise de cosmétiques choisissent eux-mêmes des olives de la variété Lucques qu’ils font triturer à part pour en extraire « leur » huile expédiée par avion dans des bidons de 20 litres. Ils en feront une crème pour hydrater la peau des belles japonaises.

