Explosion du trafic de drogues : la France face à un marché à 6,8 milliards d’euros

Dopé par la montée spectaculaire de la cocaïne et des stimulants de synthèse, le trafic de stupéfiants pèse désormais trois fois plus qu’en 2010. Une inflexion majeure qui bouscule politiques publiques et forces de sécurité.

Une étude publiée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), met en lumière une évolution spectaculaire du marché des stupéfiants en France. Menés par les professeurs Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin (Université de Lille), les travaux révèlent qu’en 2023, le chiffre d’affaires annuel du trafic de drogues illicites métropolitain atteint en moyenne 6,8 milliards d’euros – près de trois fois plus qu’en 2010.

Une explosion du marché tirée par les psychostimulants

Entre 2010 et 2023, la valeur économique du trafic a progressé de +189 %. En dix-trois ans, il est passé de 2,3 milliards d’euros à 6,8 milliards, avec une fourchette d’incertitude comprise entre 3,8 et 9,7 milliards. Une progression d’ampleur, due notamment à l’essor des psychostimulants comme la cocaïne ou les stimulants de synthèse, dont la consommation s’est intensifiée au fil des années.

Cocaïne et cannabis : 90 % du marché à deux

Si le cannabis demeure la substance la plus consommée en volume (397 tonnes en 2023), il n’est plus la première en valeur. Avec 3,1 milliards d’euros générés, la cocaïne prend désormais la tête du marché illicite, dépassant le cannabis (2,7 milliards d’euros). Ensemble, ces deux produits représentent près de 90 % du chiffre d’affaires total du trafic de drogues en France.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un dynamisme tout aussi notable d’autres psychostimulants : depuis 2010, le marché de l’ecstasy/MDMA a été multiplié par plus de six (+637 %) et celui des amphétamines par presque cinq (+470 %).

Recomposition du trafic et stratégies commerciales plus élaborées

Pour les auteurs, la hausse des revenus du marché ne relève pas uniquement d’une augmentation des usages. Elle témoigne également d’une transformation profonde de l’offre, marquée par une montée des puretés, la diversification des modes d’approvisionnement, la structuration accrue des réseaux et la professionnalisation des techniques commerciales.

« En vingt ans, le nombre de personnes ayant expérimenté la cocaïne a été multiplié par quatre », souligne le Dr Nicolas Prisse, président de la MILDECA. Il insiste sur l’urgence d’intensifier la réponse publique :

« La progression spectaculaire du marché de la cocaïne met à l’épreuve les forces de sécurité, la Justice, les professionnels de santé et l’ensemble des territoires. Elle appelle un renforcement de l’action publique, tant sur l’offre que sur la demande. »

PIRALAD : un programme de recherche pour mieux lutter

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de PIRALAD, programme interministériel lancé en 2022 et piloté par la MILDECA. Conçu pour améliorer la compréhension des circuits du trafic et l’efficacité de la lutte antidrogue, il associe Police, Gendarmerie, Justice et Douanes. Deux axes guident ses priorités : « mieux comprendre pour mieux lutter » et « mesurer les progrès accomplis ».

Financé par le fonds de concours « drogues », alimenté par la confiscation des biens des trafiquants, PIRALAD ambitionne d’outiller les services publics pour anticiper les évolutions du marché et adapter leurs stratégies de répression et de prévention.