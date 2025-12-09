DNC : Pas de politique sanitaire sans respect des éleveurs

Le jeudi 11 décembre à 14 h 30, la Confédération paysanne et la Coordination rurale appellent de façon unitaire à se rassembler devant la préfecture d’Épinal.

Dans un communiqué, les deux syndicats agricoles écrivent : « Nous souhaitons ensemble affirmer notre solidarité envers tous les éleveurs et les éleveuses touchés par la sanglante politique sanitaire menée par l’État. Nous nous opposons à l’abattage total, nous condamnons cette cruauté et nous dénonçons cette stratégie sanitaire !

Manque de confiance

Pour qu’une politique sanitaire soit efficace, c’est-à-dire qu’elle protège élevages, animaux et consommateurs, elle doit reposer sur la confiance entre État, services vétérinaires de l’État, GDS et éleveurs qui consentent à l’application des prophylaxies. Or, c’est bien à cette confiance que porte gravement atteinte le comportement dogmatique de Mme Genevard, ministre de l’Agriculture.

Quelle transparence ? Quelles informations sont apportées aux éleveurs et aux éleveuses ? Où en est la recherche ? A l’instar des crises FCO ou MHE, l’anticipation n’est toujours pas au rendez-vous.

Seules la culpabilisation et l’utilisation démesurée de la force publique sont opposées au désarroi des éleveurs qui refusent de voir leurs troupeaux abattus.

Leurs revendications

Arrêt de l’abattage total des cheptels

Déclassement de cette maladie à éradication obligatoire et immédiate au niveau européen

Mise en place d’un protocole de vaccination plus large pour anticiper la propagation de la DNC

Réunions publiques pédagogiques sur cette maladie et sur les protocoles de protection à mettre en place.

Nous invitons tous les paysans, syndiqués ou non, à se mobiliser pour stopper cette tuerie, ainsi que les citoyennes qui les soutiennent. Venez nombreux jeudi, à Épinal ! »