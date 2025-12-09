DNC : Pas de politique sanitaire sans respect des éleveurs

Le jeudi 11 décembre à 14 h 30, la Confédération paysanne et la Coordination rurale appellent de façon unitaire à se rassembler devant la préfecture d’Épinal.
Dans un communiqué, les deux syndicats agricoles écrivent : « Nous souhaitons ensemble affirmer notre solidarité envers tous les éleveurs et les éleveuses touchés par la sanglante politique sanitaire menée par l’État. Nous nous opposons à l’abattage total, nous condamnons cette cruauté et nous dénonçons cette stratégie sanitaire !
Manque de confiance
Pour qu’une politique sanitaire soit efficace, c’est-à-dire qu’elle protège élevages, animaux et consommateurs, elle doit reposer sur la confiance entre État, services vétérinaires de l’État, GDS et éleveurs qui consentent à l’application des prophylaxies. Or, c’est bien à cette confiance que porte gravement atteinte le comportement dogmatique de Mme Genevard, ministre de l’Agriculture.
Quelle transparence ? Quelles informations sont apportées aux éleveurs et aux éleveuses ? Où en est la recherche ? A l’instar des crises FCO ou MHE, l’anticipation n’est toujours pas au rendez-vous.
Seules la culpabilisation et l’utilisation démesurée de la force publique sont opposées au désarroi des éleveurs qui refusent de voir leurs troupeaux abattus.
Leurs revendications
- Arrêt de l’abattage total des cheptels
- Déclassement de cette maladie à éradication obligatoire et immédiate au niveau européen
- Mise en place d’un protocole de vaccination plus large pour anticiper la propagation de la DNC
- Réunions publiques pédagogiques sur cette maladie et sur les protocoles de protection à mettre en place.
Nous invitons tous les paysans, syndiqués ou non, à se mobiliser pour stopper cette tuerie, ainsi que les citoyennes qui les soutiennent. Venez nombreux jeudi, à Épinal ! »
La Confédération paysanne s’oppose à l’abattage d’un troupeau dans le Doubs