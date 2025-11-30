 Neuves-Maisons (54) : quatre morts dans un violent incendie

Un incendie tragique a ravagé un immeuble dimanche matin à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, faisant quatre morts et deux blessés. Les secours ont déployé d’importants moyens pour circonscrire le sinistre.

Un bilan humain dramatique

L’incendie qui s’est déclaré ce dimanche 30 novembre 2025 dans la rue du capitaine Caillon, à Neuves-Maisons, a coûté la vie à quatre personnes : un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes appartenaient à la même famille.

Deux autres personnes ont été blessées lors du sinistre. Un adolescent de 16 ans se trouve dans un état grave, tandis qu’un jeune adulte de 21 ans a été légèrement blessé. Tous deux ont été pris en charge par les services de secours.

Une intervention d’envergure

Le feu a ravagé un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. Face à la rapidité de propagation des flammes, les sapeurs-pompiers du SDIS 54 ont été mobilisés en nombre important dès les premières heures de la matinée. Une quarantaine d’hommes et de femmes ont été engagés pour circonscrire l’incendie et sécuriser les lieux.

Le bâtiment est complètement détruit et un périmètre de sécurité a été établi autour du sinistre. L’intervention s’est révélée particulièrement difficile en raison de la violence du feu.

Une enquête en cours

Les causes exactes de cet incendie n’ont pas encore été rendues publiques. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre. Les autorités n’ont pas communiqué l’identité des victimes, se limitant à préciser leur âge et leur sexe.

Les conséquences sur le voisinage, notamment d’éventuelles évacuations ou destructions de logements adjacents, n’ont pas été précisées à ce stade.

Des précédents dans la commune

Neuves-Maisons, commune de Meurthe-et-Moselle située à environ dix kilomètres au sud de Nancy, avait déjà connu plusieurs incendies ces dernières années. En août 2024, un bâtiment de stockage de bois rue Victor-Hugo avait pris feu, sans faire de victimes. En 2022, une maison de jardin rue du Puisot avait également été ravagée par les flammes, sans blessés. Aucun de ces sinistres n’avait toutefois atteint l’ampleur tragique de celui survenu ce dimanche.

Le maire de Neuves-Maisons et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes. Une cellule de crise a été activée pour accompagner les proches endeuillés.