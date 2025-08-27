Le 10 septembre, la France sera-t-elle paralysée ?

C’est un collectif protéiforme qui appelle à bloquer le pays à partir du 10 septembre en réaction aux mesures annoncées par le Premier ministre. Le mouvement, soutenu par la gauche et plusieurs syndicats, a-t-il encore un sens alors que François Bayrou ne sera probablement plus à la tête du gouvernement le 8 septembre ? Au fait, qui a pris l’initiative de paralyser le pays ?

Le mouvement « Bloquons Tout » appelle à la mobilisation sociale en France le 10 septembre 2025. Il est né en mai 2025 sur les réseaux sociaux, en réaction aux mesures d’austérité budgétaire annoncées par le Premier ministre François Bayrou en juillet 2025 (suppression de deux jours fériés, coupes dans les services publics et gel des retraites). Il s’agit d’un mouvement décentralisé, horizontal et apartisan, inspiré des Gilets jaunes de 2018, qui appelle à un « arrêt total et illimité » du pays, via des actions comme des grèves, boycotts, confinements volontaires ou occupations pacifiques.

Qui en est à l’origine ?

Le mouvement n’a pas un fondateur unique identifiable, car il s’agit d’une initiative collective et protéiforme, émergée anonymement sur internet. Cependant, les sources convergent sur les éléments suivants :

Le 21 mai 2025 : Le mot d’ordre « tout bloquer » apparaît pour la première fois sur une boucle Telegram confidentielle d’un petit collectif associatif du Nord de la France, dans des sphères souverainistes (proches de l’extrême droite, avec des idées comme la sortie de l’UE ou le « Frexit »). Ce collectif s’appelle Les Essentiels (ou « Les Essentiels-France »), un groupe citoyen attaché aux « racines chrétiennes de la France », à la défense des petits indépendants et à une souveraineté nationale. Il se présente comme un « point de ralliement citoyen » pour les « travailleurs essentiels » négligés depuis la pandémie de Covid-19.

Diffusion et viralisation

24 juillet 2025 : Le compte TikTok des Essentiels publie une vidéo emblématique qui cristallise la date du 10 septembre : « Le 10 septembre, la France se confine. Pas de travail, pas d’école, pas d’achat. Juste le silence d’un peuple qui reprend son pouvoir. » Inspirée des confinements Covid, cette vidéo propage le hashtag #BloquonsTout sur X (ex-Twitter), Facebook, Telegram et Instagram.

Le mouvement a rapidement échappé à ses créateurs initiaux, fédérant une nébuleuse hétéroclite : de la gauche radicale à l’extrême droite, en passant par des collectifs « antisystème » issus des Gilets jaunes ou des anti-vaccins. Des relais complotistes ou prorusses ont amplifié l’appel, mais son origine reste française et non orchestrée depuis l’étranger.

Soutiens et controverses

Soutiens politiques : À partir d’août 2025, il reçoit l’appui de partis de gauche comme La France insoumise (Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève générale le 22 août), les Écologistes, le PCF et le PS (dans une moindre mesure). Cependant, les initiateurs comme Julien Marissiaux sont partagés : ils acceptent les soutiens, mais craignent une récupération.

Bref, Les Essentiels, dirigé par Julien Marissiaux, est à l’origine du mouvement via leur chaîne Telegram et leur vidéo TikTok, mais il s’agit d’une initiative collective sans leader unique. Son succès reste incertain, dépendant de sa capacité à passer du virtuel au réel, comme lors des Gilets jaunes.

L’Union syndicale Solidaires appelle à se mettre en grève dès le 10 septembre et à soutenir le mouvement « bloquons tout »https://t.co/fKKoKP2sU3#10septembre #bloquonstout #PasDÉconomieSurNosVies pic.twitter.com/cLqtjsRR7N — Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) August 27, 2025