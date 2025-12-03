La Confédération paysanne s’oppose à l’abattage d’un troupeau dans le Doubs

Plus de 500 paysans et citoyens ont soutenu la famille de la ferme de Lhomme, à Pouilley-Français dans le Doubs, dont le troupeau de 82 vaches saines devait être abattu.

Pour s’y opposer, la Confédération paysanne et la CR ont déposé un référé-liberté contre cette décision d’abattage total qui est examiné en ce moment-même devant le tribunal de Besançon. Ce référé d’extrême urgence est motivé par l’atteinte grave et imminente à la liberté d’exercer le métier d’éleveurs.

Deux interpellations et deux tracteurs saisis

À la demande du préfet, les forces de l’ordre sont intervenues. Les policiers ont utilisé les gaz lacrymogènes et extrait sans ménagement un paysan de son tracteur. Deux paysans ont été interpellés et deux tracteurs saisis.

La Confédération paysanne constate que c’est la première fois depuis le début de la crise de la dermatose nodulaire (DNC), qu’ordre est donné à la police d’intervenir pour permettre aux services vétérinaires d’abattre la totalité du troupeau, alors même qu’un référé est en cours d’audience !

Une seule vache

Dans un communiqué, la Confédération Paysanne constate que le Ministère de l’Agriculture « n’a même plus la décence d’attendre que la justice se prononce, au mépris inquiétant de la séparation des pouvoirs. »

Elle rappelle que cette situation scandaleuse intervient alors même que le troupeau concerné par cette décision administrative d’abattage total vise des bêtes vaccinées contre la DNC, depuis plus de 30 jours. Un nodule est apparu sur une seule vache le 28 novembre, confirmé positif. Dès le lendemain, et après le refus de la demande des éleveurs de faire procéder à une seconde analyse, l’arrêté préfectoral a été publié pour prononcer l’abattage total du troupeau.

La Confédération paysanne précise qu’elle « a tenté à plusieurs reprises de joindre la Ministre de l’Agriculture, en vain. Nous venons d’atteindre un sommet d’indignité vis-à vis des éleveurs qui vivent un drame à chaque fois qu’un abattage total est prononcé. Cette politique sanitaire est intolérable et il faut y mettre un terme immédiatement » conclut le communiqué.

