Un vrai dialogue de sourds

Dominique Fischbach a filmé « 25 ans dans une famille hors du commun », résumés dans un touchant documentaire, « Elle entend pas la moto ».

Depuis la terrasse d’un chalet à la montagne, on entend au loin le vrombissement d’un deux-roues. « Elle entend pas la moto », dit un gamin à sa grand-mère. « Elle », c’est Manon, sa maman, sourde de naissance. Et personnage principal d’un documentaire de Dominique Fischbach, justement titré « Elle entend pas la moto » (sortie le 10 décembre). En fait, c’est toute la famille de Manon que la documentariste a filmée pendant 25 ans, « une famille hors du commun » : sur trois enfants, deux sont sourds.

Il y a deux décennies, donc, Dominique Fischbach partait à la recherche « d’histoires vraies » pour le magazine « Strip Tease » (France 3). De sa rencontre avec Manon, âgée alors de onze ans, est tiré un premier reportage, « Petite sœur », refusé par l’émission mais finalement diffusé sur France 5. Comme le seront par la suite « Grande sœur » et « Manon maman », tournés au fil des années, et complétés par ce film de cinéma, disponible en version sous-titrée et en audio description.

A la musique enjouée du générique succède un silence, et tout le documentaire est ainsi une alternance de sons, de paroles, et de silences. Le temps d’un été, la toujours souriante Manon arrive avec son fils Mathéo et son mari, pour un séjour chez ses parents, en Haute-Savoie. Profiter des paysages de la montagne, de son calme, de la nature, ces près où les vaches ont des cloches, et des retrouvailles familiales.

De la place à la parole

Ainsi, on se replonge dans les archives, ces photos et vidéos de la famille, où l’on revoit Maxime, le petit frère de Manon (auquel ressemble tant Mathéo), disparu depuis des années, suicidé aux médocs dans sa jeunesse. Des images qui font pleurer Manon et les autres, elle qui se revoit avec son frère, lors de leurs opérations sensées améliorer leur audition, l’apprentissage de la parole, la langue des signes, lire sur les lèvres, ou encore ces engueulades d’ado avec Barbara la sœur aînée, entendante.

Cette grande sœur, qui a décidé de devenir orthophoniste, présente par les images du passé mais qui a choisi d’être absente au présent dans ce film où sont évoquées toutes les difficultés de la surdité. Et notamment à l’école, à l’université, l’adolescence, le rapport avec les autres, la difficulté de communiquer, la colère, la fatigue, l’isolement, la solitude… Qu’une simple séquence illustre : lors d’une fête au chalet, il y a du monde, du bruit, Manon n’en perçoit qu’un brouhaha, s’éloigne, et ôte l’appareil fixé derrière son oreille, retrouvant le silence.

Gymnaste lorsqu’elle était jeune, toujours sportive, Manon est devenue kiné et son handicap ne l’empêche pas de piloter un avion dans la montagne. Elle est le sourire de ce documentaire sensible, touchant, dans lequel Dominique Fischbach montre toute la force d’une famille, sans cacher les fragilités des uns et des autres. Surtout, elle donne de la place à la parole, à ce qui se dit ou pas, s’entend ou pas, lors de ce vrai dialogue entre sourds et entendants.

Patrick TARDIT

« Elle entend pas la moto », un documentaire de Dominique Fisbach (sortie le 10 décembre).