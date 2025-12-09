Donald Trump étrille une nouvelle fois l’Europe

Dans un entretien au journal Politico Donald Trump présente les Européens comme un groupe de pays en décrépitude dirigé par des personnes faibles. Il les accuse d’être trop attachés au politiquement correct et de ne pas savoir gérer leurs problèmes.

Sur la guerre en Ukraine

Trump critique vivement l’action des Vingt-Sept, affirmant qu’ils parlent mais ne produisent rien et que la guerre continue. Il renouvelle son appel à l’organisation de nouvelles élections en Ukraine, accusant Kiev d’utiliser la guerre comme prétexte pour ne pas les organiser. Il suggère qu’un changement de protagoniste pourrait débloquer la situation, notant que Poutine et Zelensky se détestent profondément.

Sur l’immigration

C’est l’un de ses points de critique les plus virulents. Trump qualifie la politique migratoire européenne de désastre absolu, affirmant que si cela continue, beaucoup de pays européens ne seront plus viables. Il cible particulièrement Paris et Londres, accusant ces villes de crouler sous l’immigration venue du Moyen-Orient et d’Afrique. Il qualifie le maire de Londres Sadiq Khan de désastre, attribuant son élection à l’augmentation de l’immigration.

Sur le commerce

Trump critique également la politique commerciale européenne, affirmant que l’Europe ne sait pas quoi faire en matière de commerce et décrivant la situation comme un peu dangereuse.

Soutien politique

Il annonce qu’il continuera de soutenir des candidats proches de lui lors d’élections européennes, citant notamment Viktor Orbán qu’il félicite pour sa gestion de l’immigration.

Le président Trump critique vigoureusement l’Union européenne pour avoir infligé une amende de 140 millions de dollars à Elon Musk et à la plateforme X, et déclare qu’il recevra un « rapport complet » sur la situation. L’Union européenne pourrait s’être mise dans une position… pic.twitter.com/epMjM9kqyf — A.D.N.M (@adnm_live) December 9, 2025