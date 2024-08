Le PDG de Telegram mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en France

Pavel Dourov, le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, fait face à de graves accusations de la justice française. Après quatre jours de garde à vue, il est désormais interdit de quitter le territoire français.

Le monde de la tech est secoué par une affaire judiciaire d’envergure impliquant l’un de ses entrepreneurs les plus en vue. Pavel Dourov, le charismatique patron de Telegram, se retrouve dans le collimateur de la justice française pour des faits présumés liés à l’utilisation de sa plateforme à des fins criminelles.

De multiples chefs d’accusation

Le parquet de Paris a annoncé mercredi 28 août la mise en examen de Pavel Dourov. L’entrepreneur franco-russe de 39 ans est accusé de :

Complicité d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite, en bande organisée

Blanchiment de crimes ou délits en bande organisée

Refus de communiquer des informations nécessaires aux interceptions légales

Le juge d’instruction a également ordonné son placement sous contrôle judiciaire, assorti de conditions strictes :

Versement d’une caution de 5 millions d’euros

Obligation de pointer au commissariat deux fois par semaine

Interdiction de quitter le territoire français

Une arrestation controversée

L’interpellation de Pavel Dourov a eu lieu samedi soir à l’aéroport du Bourget, près de Paris. Cette action judiciaire s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte le 8 juillet dernier, portant sur 12 infractions relevant de la criminalité organisée.

La justice française reproche à Telegram de ne pas agir suffisamment contre la diffusion de contenus illégaux sur sa plateforme, qui compte plus de 900 millions d’utilisateurs. L’avocat de Dourov, Me David-Olivier Kaminski, a vivement contesté ces accusations, les qualifiant « d’absurdes ».

Protestations internationales

L’arrestation du PDG de Telegram, habituellement basé à Dubaï, a suscité de vives réactions à travers le monde. Des personnalités comme Edward Snowden et Elon Musk ont exprimé leur soutien à Dourov. En Russie, des élus ont même manifesté symboliquement devant l’ambassade de France à Moscou.

Face à la polémique, le président Emmanuel Macron a tenu à préciser que cette arrestation relevait uniquement d’une « enquête judiciaire » et non d’une « décision politique », réaffirmant l’attachement de la France à la liberté d’expression.

L’affaire Dourov met en lumière les défis auxquels font face les plateformes de communication cryptées, prises entre les exigences de confidentialité de leurs utilisateurs et les impératifs de sécurité des autorités. Le devenir de Telegram et de son fondateur est désormais entre les mains de la justice française.