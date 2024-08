Arrestation en France du fondateur de Telegram : la dictature est en marche

Pavel Durov, PDG et fondateur de la messagerie cryptée Telegram aux 900 millions d’utilisateurs, a été interpellé ce samedi à l’aéroport du Bourget. Le milliardaire franco-russe, âgé de 39 ans, a été arrêté par les autorités françaises en vertu d’un mandat de recherche émis par l’Office français de lutte contre les violences faites aux mineurs.

Accompagné de son garde du corps et de son assistante, Durov il a été interpellé dans l’aérogare en début de soirée, il a été placé en garde à vue, où il a passé la nuit. Sa présentation devant la justice est prévue ce dimanche, une situation qui a déjà suscité une réaction virulente de Moscou, accusant Paris de refuser toute coopération.

Pavel Durov est dans le collimateur de la justice française pour plusieurs infractions concernant l’utilisation de sa plateforme Telegram. La messagerie est accusée de faciliter des activités criminelles genre fraude, trafic de drogue, cyberintimidation, crime organisé. La justice reproche encore à la plateforme de faire l’apologie du terrorisme, particulièrement en ce qui concerne des mineurs. L’absence de coopération de Telegram avec les autorités, ainsi que le manque de modération sur la plateforme, lui sont également reprochés.

Telegram compte près de 900 millions d’utilisateurs actifs. Elle vise à dépasser le milliard dans l’année à venir. L’application est particulièrement appréciée des utilisateurs pour son chiffrement de bout en bout, qui assure une confidentialité maximale des échanges. Contrairement à d’autres plateformes, Telegram s’est toujours engagé à protéger les données de ses utilisateurs et à ne jamais les divulguer, une position qui lui a valu des critiques et une surveillance accrue de la part des autorités, en Europe, mais aussi et, peut-être surtout, aux États-Unis.

Ses groupes de discussion pouvent rassembler jusqu’à 200 000 personnes. Telegram est régulièrement accusé de favoriser la diffusion virale de fausses informations et de contenus haineux. Mais cette popularité croissante, ainsi que le caractère inviolable des messages échangés, ne plaisent pas à tout le monde, notamment aux services de sécurité.

Telegram, dont le siège est basé à Dubaï, refuse d’appliquer les règles de modération imposées par plusieurs États. Malgré les sollicitations de l’Union européenne concernant la conformité avec la nouvelle législation sur le contenu en ligne, Pavel Durov reste inflexible. Le milliardaire franco-russe expliquait récemment qu’il a eu l’idée de créer une messagerie cryptée après avoir subi des pressions des autorités russes à l’époque où il dirigeait VK (VKontakte), un réseau social qu’il a fondé avant de quitter la Russie en 2014. Depuis, Durov a cherché refuge dans plusieurs villes avant de s’installer à Dubaï.

L’arrestation de Pavel Durov témoigne, sous couvert de la lutte contre la criminalité organisée, d’une volonté croissante des autorités politiques aux États-Unis comme en l’Europe de contrôler l’information qui circule sur les médias sociaux. La dictature est en marche…

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024