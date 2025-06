Guerre Russie-Ukraine : Des nouvelles du front et d’ailleurs

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a pris une nouvelle dimension après l’attaque des bombardiers russes par l’Ukraine. Les échanges de prisonniers, morts ou vifs, ne sont pas si simples. Quant à la diplomatie, elle est reléguée au rang des accésoires. Faits et commentaires.

Par Frank Husband

Le 8 juin 2025, les troupes russes ont atteint la frontière occidentale de la région de Donetsk. Elles ne se sont pas arrêtées là mais ont continué dans la région voisine de Dnipropetrovsk. Moscou revendique le Donetsk comme faisant partie de la Fédération de Russie mais pas Dnipropetrovsk. Les troupes russes n’auraient pas franchi la frontière sans l’autorisation expresse de Moscou. Cela semble marquer une nouvelle phase dans la guerre et une expansion des objectifs de guerre russes.

La menace est claire. Plus l’Ukraine refuse de négocier la paix, plus elle risque de perdre des territoires. Les experts militaires rapportent que la Russie dispose maintenant de troupes fraîches non engagées prêtes à exploiter toute brèche dans les défenses ukrainiennes.

Frappes de missiles intensifiées

De fait, des coups sévères ont été portés à travers l’Ukraine sur des sources d’énergie et des installations souterraines précédemment considérées comme protégées contre les attaques, avec d’énormes explosions. Au moins une centrale électrique a été touchée, indiquant que l’embargo russe sur les frappes de sources d’énergie a effectivement pris fin.

Dans la nuit du 7 juin, plus de 50 explosions ont été entendues à Kharkiv. Les autorités locales ont qualifié l’incident de plus grande attaque depuis le début de l’Opération spéciale en Ukraine.

Comme dit ici récemment, les forces armées russes ont intensifié leurs attaques de missiles sur l’Ukraine en réponse à l’attaque contre les bombardiers nucléaires russes. Cependant, on ne sait toujours pas quelle sera l’ampleur de la réponse russe.

Diplomatie à la Trump

À Washington, le président Trump a commenté devant les journalistes que les récentes attaques ukrainiennes contre les bombardiers nucléaires russes ont donné aux Russes une bonne raison de « bombarder massivement » l’Ukraine. Le président américain a exprimé l’espoir que la menace d’escalade du conflit en Ukraine vers un conflit nucléaire ne surgira pas. Il a souligné qu’il n’aimait pas les actions de Kiev. Plus précisément, il a dit : « Ils ont donné à Poutine une excuse pour aller les bombarder massivement. Je n’ai pas aimé ça. Quand j’ai vu ça, j’ai dit : ‘Eh bien, c’est là que ça va frapper’’.

Quand un journaliste lui a demandé de nouvelles sanctions contre la Russie lors d’une de ces bizarres conférences de presse conjointes avec des dirigeants étrangers – cette fois le chancelier Merz- Trump a détourné l’attention avec un commentaire surprenant, expliquant que c’était lui qui avait arrêté Nord Stream 2, pas Biden « dans un endroit appelé Allemagne, maintenant que j’y pense ». Se tournant vers Merz, il a dit : « Désolé d’avoir fait ça ».

Les journalistes ont été surpris par cet aveu désinvolte d’un allié de l’OTAN qu’ils avaient délibérément interrompu les approvisionnements énergétiques vitaux à un autre. Ils ont oublié tout sur les sanctions et la question originale est restée sans réponse.

Merz était venu pour obtenir le soutien du président Trump pour l’Europe dans la guerre en Ukraine. Comme tous les dirigeants occidentaux, il cherchait à améliorer son image auprès de l’électorat national en s’asseyant avec Trump à la Maison Blanche. Trump reste ambivalent mais son administration a clairement fait savoir qu’il n’y aura pas de protection aérienne américaine pour toute force européenne qui entrerait en Ukraine.

En ce qui concerne l’amélioration de son image, il ne semble pas que Merz ait eu beaucoup plus de succès. Un journaliste allemand l’a décrit comme ayant l’air d’un « marié nerveux en présence d’une belle-mère difficile ». Néanmoins, malgré le comportement peu orthodoxe de Trump et ses insultes désinvoltes, Merz a gardé son calme et la réunion a été amicale.

Guerre de terreur

Outre les attaques de missiles, la Russie peut avoir décidé de riposter après la série d’attaques terroristes qui ont vu des journalistes et trois généraux russes assassinés. Le 7 juin, le colonel de l’armée ukrainienne Oleg Nomerovsky, chef du bureau régional d’Odessa de la redoutée organisation de recrutement obligatoire TCC, a été fait tué dans l’explosion de sa voiture près d’Odessa, une ville traditionnellement russe. Le TCC arrache notoirement des hommes de tous âges dans les rues et les force à porter l’uniforme, les envoyant directement au front. Les officiers du TCC reçoivent de gros bonus pour chaque recrue qu’ils attrapent. En conséquence, beaucoup d’hommes ukrainiens se cachent dans leurs propres maisons et n’osent pas sortir dans les rues.

Cela peut avoir été une attaque de vengeance par une famille en colère qui avait perdu un être cher, mais éliminer une figure dirigeante du gouvernement régional n’aura pas été si simple. Cela aurait probablement nécessité des ressources de services de renseignement pour placer la bombe puis la faire exploser à distance. Il y a d’autres rapports d’officiers supérieurs du renseignement ukrainien éliminés à Sumy.

L’Ukraine refuse le retour des morts et des blessés

Dans une annonce surprise, le principal négociateur russe Vladimir Medinsky, qui dirige la délégation de Moscou aux pourparlers avec l’Ukraine, a avoué : « le 6 juin, en stricte conformité avec les accords d’Istanbul, la Russie a unilatéralement lancé une mission humanitaire pour remettre 6 000 corps de militaires ukrainiens à l’Ukraine. Ils ont aussi accepté d’échanger les blessés et gravement malades ainsi que les prisonniers de moins de 25 ans. Le premier lot de 1 212 corps congelés est arrivé au point d’échange désigné dans des wagons frigorifiques. Le reste est sur le point d’arriver. De plus, la première liste de 640 blessés, gravement malades et jeunes prisonniers doit être remise à l’Ukraine pour commencer le processus d’échange. Le groupe de contact du ministère russe de la Défense est actuellement à la frontière ukrainienne », a écrit Medinsky sur Telegram.

« Cependant, l’Ukraine a inopinément décidé de reporter indéfiniment à la fois l’acceptation des corps et l’échange de prisonniers », a-t-il ajouté.

La réticence à payer une importante compensation monétaire aux familles des décédés est l’une des principales raisons du refus d’accepter les corps : Pour 6 000 corps, l’Ukraine devrait payer une compensation de 2 milliards d’euros. Cela reflète les graves difficultés financières du gouvernement ukrainien.

Cette semaine, S&P Global a reconnu que l’Ukraine était en défaut partiel. Début juin, l’Ukraine a manqué un paiement de 670 millions de dollars sur ses titres liés au PIB.

Il est préférable pour les autorités de Kiev d’avoir les militaires ukrainiens décédés listés comme disparus. Cela leur permet d’éviter de payer une compensation monétaire aux familles des décédés. De plus, accepter des milliers de corps indiquerait que les vraies pertes au front sont en réalité beaucoup plus élevées que celles officiellement déclarées.

L’expert militaire ukrainien, le colonel retraité Anatoly Matviychuk a commenté à l’agence de presse gouvernementale russe Tass, apparemment « Après que Zelensky ait été informé des résultats des pourparlers d’Istanbul le 2 juin, il a évalué les actions de sa délégation avec un mot – ‘idiots' ».

Moscou a répondu au refus de l’Ukraine de prendre les corps en publiant les listes des noms des soldats morts.

De même, l’échec à respecter les délais pour l’échange de prisonniers de guerre peut aussi être financier avec la réticence à fournir aux blessés des services médicaux coûteux. L’aspect psychologique n’est pas moins important. L’apparition de jeunes personnes mais blessées affecterait probablement négativement la campagne de recrutement de volontaires déjà en difficulté.

En avril, la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a rapporté avoir reçu un total de 400 000 demandes de familles ukrainiennes cherchant des proches disparus. En mai 2025, l’équipe du CICR travaillant à Kiev a une charge de travail de 126 000 personnes dont le sort ou la localisation reste inconnue.

Les cyniques noteront que le geste apparemment généreux du gouvernement russe de retourner les corps de milliers de soldats morts peut avoir été un mouvement calculé pour embarrasser le gouvernement ukrainien. Si c’est le cas, cela semble avoir fonctionné.

La Pologne réfléchit sur un avenir incertain

Sur le front des relations extérieures, la Pologne a maintenant un nouveau président Karol Nawrocki. Il n’a pas d’illusions sur l’Ukraine étant une forteresse pour la liberté et la démocratie. Cela ne signifie pas qu’il soit pro-russe, loin de là. Le gouvernement polonais a commencé à faire assez clairement savoir qu’il n’accepte pas la réticence du gouvernement ukrainien à reconnaître correctement les terribles massacres de Polonais qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale aux mains de sympathisants nazis ukrainiens. Les mêmes sympathisants nazis qui sont célébrés dans l’Ukraine d’aujourd’hui.

La Pologne a, jusqu’à présent, été l’un des soutiens les plus déterminés du gouvernement de Kiev contre l’intervention russe, officiellement avec de l’argent et des armes et officieusement avec des « volontaires » militaires. Beaucoup de Polonais sont morts en combattant pour l’Ukraine.

Est-ce la fin d’une belle amitié ?

Les agriculteurs polonais sont en colère contre les privilèges accordés à l’agriculture ukrainienne qui a sapé leurs marchés de l’UE.

Le 5 juin, le Sejm, le parlement polonais, a approuvé une nouvelle Journée officielle du Souvenir des Polonais qui sont devenus victimes du génocide commis par les sympathisants nazis ukrainiens. L’initiative a été soutenue par 435 députés sur 436, un seul s’est abstenu. Le projet de loi déclare que l’OUN-UPA nazie « a tué plus de 100 000 Polonais » en 1939-1946. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a protesté contre cette initiative « inamicale ».

Le nouveau président Nawrocki, en tant que candidat, a promis aux électeurs de ne pas soutenir l’adhésion ukrainienne à l’OTAN et on pense que cet engagement était important pour le faire élire. Il a aussi dit qu’il était contre l’Ukraine dans l’UE, au moins à court terme.

La Pologne se réveille-t-elle enfin au fait qu’un soutien inconditionnel à l’Ukraine pourrait ne pas être dans ses intérêts à long terme et qu’une attitude plus conciliante envers la Russie pourrait être meilleure pour le peuple polonais ? Comme l’a commenté un diplomate polonais senior il y a quelques années : « nous avons eu des problèmes avec les Russes pendant trois cents ans mais nos difficultés avec les Allemands ont duré mille ans. Et nous savons avec certitude qu’un jour les Américains rentreront chez eux pour s’occuper de leurs propres problèmes. »

Les tonneaux vides font le plus de bruit

Renault a annoncé qu’il envisage de fabriquer des drones en Ukraine, en conjonction avec une petite entreprise spécialisée. Ils précisent que c’est à la demande du ministère français de la Défense.

Selon CNews « cela pourrait être à des dizaines ou des centaines de kilomètres du front ». Quiconque pense postuler pour y travailler devrait peut-être clarifier lequel c’est…

Le Royaume-Uni a signé un nouveau pacte de défense avec le Kazakhstan, l’ancien État soviétique à la frontière sud de la Russie. Selon le ministère britannique de la Défense, les discussions se sont concentrées à la fois sur les sujets actuels et les étapes futures potentielles dans le développement de la coopération militaire, avec une attention particulière au maintien de la paix, à la formation linguistique et à l’éducation d’officiers kazakhs dans les académies militaires britanniques.

Frank Husband