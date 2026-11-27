Les offres sur les actifs mobiliers de l’ancienne aciérie NovAsco sont attendues ce vendredi 27 novembre à 16 heures au Tribunal de commerce de Strasbourg. Mais l’essentiel de la valeur du site, son terrain et son raccordement électrique, échappe à cette vente. Le foncier est détenu par une fiducie au profit de l’État, de l’AGS et d’un véhicule lié à Greybull, tandis que les collectivités ont voté un dispositif de veille. Un dossier où les chiffres de présentation commerciale ne correspondent pas aux pièces établies.

Une vente d’actifs… sans le sol

Fermé fin 2025 après quatre redressements judiciaires en quatre ans, le site sidérurgique d’environ 67 hectares, à Hagondange et Talange, employait 450 personnes. Placée en redressement judiciaire le 11 août 2025, NovAsco (ex-Ascométal, reprise en juillet 2024 par le fonds britannique Greybull Capital) n’a trouvé aucun repreneur pour Hagondange à la clôture des offres, le 3 novembre 2025. La liquidation judiciaire partielle a été prononcée le 17 novembre 2025, et le liquidateur a notifié au préfet une cessation totale d’activité au 9 décembre 2025.

Un premier appel d’offres, avec une date limite au 11 mai 2026, n’a pas connu d’issue publique. Le nouvel appel d’offres porte sur les seuls actifs mobiliers, corporels et incorporels. Selon une synthèse du cahier des charges, dont le texte original n’a pas été vérifié, l’offre doit être ferme, sans condition suspensive, avec une garantie de 100 % du prix dès le dépôt. Aucune liste de candidats n’est publique et aucune offre ne sera rendue publique avant la décision du juge-commissaire.

Autre contrainte : le liquidateur ne garantit ni le maintien ni le transfert du contrat de raccordement, et l’acquéreur devrait assumer l’essentiel des dépenses environnementales. Un acquéreur doit donc régler par ailleurs le droit d’occuper le terrain, le cadre électrique et le risque environnemental.

Un raccordement moins généreux qu’annoncé

Selon le contrat d’accès au réseau conclu avec RTE, à effet du 1er juillet 2024 (document non public), le site dispose de 110 MW, sur la ligne 225 kV du poste de Vigy, et d’un secours de 39 MW sur le poste de Mondelange-Saint-Hubert, décrit comme provisoire. Ces deux chiffres ne s’additionnent pas : le secours est une autre voie d’alimentation, non un surcroît de capacité. Le contrat ne dit rien de la puissance qu’un centre de données pourrait y consommer.

Or des documents de présentation diffusés auprès d’investisseurs en mai 2026 avancent 148 ou 149 MW cumulés, puis 400 MW en « phase 2 », liés à un second terrain de 22 hectares. Le premier chiffre est contredit par le contrat ; le second ne repose sur aucune pièce probante, ni sur une proposition signée de RTE. Autre nuance : l’entreprise SETFORGE, qui poursuit son activité sur le site, partage les réseaux d’énergie, ce qui limite la puissance réellement disponible. Enfin, le modèle public des conditions générales de RTE prévoit, en cas de cession du site, la fin du contrat du cédant et la conclusion d’un nouveau contrat : acheter des équipements ne transfère pas des droits de raccordement.

Un terrain détenu par une fiducie

Le sol n’appartient pas à la société en liquidation, mais à la SCI Novasco Immo, hors procédure. Selon des actes du 6 mai 2025, non publics, ses 100 parts ont été transférées à FIN&FID, activité fiduciaire de Cervinvest Capital, dans le cadre d’une fiducie-sûreté. Les bénéficiaires sont, par ordre de rang, l’État (par Bpifrance Assurance Export), l’AGS puis Babator 2 Limited, représentée par Marc Meyohas, présenté comme cofondateur de Greybull. Cette présence est un fait de structuration, qui ne dit rien d’une candidature actuelle.

Le contrat de fiducie n’étant pas public, les dettes garanties, les règles de réalisation et les consentements requis restent inconnus. Selon notre analyse du dossier, la décision de vendre le terrain reviendrait en pratique aux bénéficiaires, l’État et l’AGS en tête. Le code civil prévoit qu’en cas de défaut de paiement le bien est attribué au créancier ou vendu, sa valeur étant fixée par un expert ; une cession nettement sous cette valeur exposerait le fiduciaire.

L’État, à la fois créancier, plaignant et partenaire

Dans une réponse ministérielle du 9 juin 2026, l’État indique avoir tenu ses engagements financiers à hauteur de 85 millions d’euros en 2024 et constate que Greybull n’a pas respecté les siens. Le plan de reprise prévoyait 175 M€ d’investissements, dont 90 M€ à la charge du fonds, qui n’aurait versé que 1,5 M€, selon Le Journal des Entreprises. Début 2026, l’État et 476 anciens salariés ont engagé une action en responsabilité devant le tribunal des activités économiques de Paris, pour un préjudice évalué à 95 M€. Le ministre délégué à l’Industrie, Sébastien Martin, dit avoir signalé les faits au parquet, qui « peuvent revêtir notamment la qualification d’escroquerie ».

Ces propos sont des allégations de l’État, non des constats de justice, et Greybull n’a pas de position publique dans les sources consultées. L’issue de l’audience du 7 mai 2026 n’est pas connue. Le lien entre le prêt de 85 M€ et la créance de Bpifrance dans la fiducie est plausible, mais non établi. L’État occupe ainsi trois places à la fois : créancier senior de la fiducie, partenaire déclaré des collectivités pour une reconversion « industrielle ou technologique », et plaignant contre Greybull.

Les collectivités en position de veille

Le 3 décembre 2025, le Bureau de la communauté de communes Rives de Moselle a approuvé à l’unanimité une convention avec l’EPF Grand Est et la commune d’Hagondange : 4,8 M€ HT, dont 4,0 M€ d’acquisitions, 0,7 M€ de portage et 0,1 M€ d’études, avec un engagement de rachat au plus tard le 30 juin 2031. C’est un budget, non un prix, soit environ 9 % du budget d’investissement 2026 de l’intercommunalité. Le procès-verbal ne mentionne aucune acquisition, aucun projet ni aucun candidat.

Son président, Julien Freyburger, déclarait le 8 décembre 2025 sur ICI Lorraine : « Il est hors de question de laisser partir ce foncier, par morceaux ou totalement. »

En droit, la préemption ne permet pas d’imposer un prix : elle permet de se substituer à un acquéreur à un prix convenu, et ne s’applique pas aux biens compris dans un plan de cession arrêté par le juge. La communauté de communes a déjà utilisé ce schéma à Trémery, sur 34 hectares laissés par Stellantis, avec toutefois un vendeur volontaire et une pollution moindre.

Environnement : une cessation notifiée, pas une réhabilitation

Dans sa notification au préfet du 14 avril 2026, le liquidateur propose un usage futur industriel « non sensible » et déclare des mesures réalisées (déchets, huiles, sources radioactives, réseaux de gaz et d’oxygène) ou prévues (bassin de décantation, transformateurs). Il limite leur mise en œuvre aux disponibilités de la procédure. Une notification de cessation ne vaut pas quitus de dépollution, et le désaccord sur l’exploitant de la station d’épuration n’est pas réglé. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le dernier exploitant reste en principe débiteur de la remise en état ; une clause de vente qui en fait porter le coût à l’acquéreur ne vaut pas substitution à ce titre.

Concurrence et inquiétudes locales

Les syndicats redoutent l’option data center. D’autres projets sont annoncés en Lorraine, à des stades très différents : Eclairion à Richemont (150 MW) et à La Maxe (250 MW) avec une promesse de bail d’EDF, Saint-Avold (400 MW annoncés, partenaire en cours de sélection). Une promesse foncière ne vaut pas capacité construite. La multiplication des projets de data centers en Moselle inquiète de plus en plus la population. Entre promesses d’investissements, emplois et enjeux énergétiques, le département se retrouve au cœur d’une nouvelle bataille industrielle.