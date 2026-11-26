L’association AC!! (Anti-Corruption) a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République de Nancy après le déversement de matières non identifiées sur une parcelle agricole à Morville-sur-Seille, en Meurthe-et-Moselle. L’association soupçonne notamment un dépôt illicite de déchets et un possible transfert transfrontalier. Elle réclame des analyses et une enquête approfondie.

Une opération de déversement de matières non identifiées sur un terrain agricole pourrait être à l’origine d’une affaire environnementale dans la commune de Morville-sur-Seille. L’association AC !! affirme avoir reçu le témoignage circonstancié d’une personne ayant assisté à la scène et disposant de photographies, de vidéos ainsi que d’un échantillon des matières déposées.

Dans une plainte adressée le 24 novembre 2026 au procureur de la République de Nancy, par l’intermédiaire de son avocat, Me Vincent Poudampa, l’association demande l’ouverture d’une enquête afin de déterminer la nature des matériaux déversés, leur provenance et les responsabilités éventuelles.

Un camion a déversé sa cargaison dans un champ

Selon le témoignage recueilli par AC !!, les faits se seraient déroulés entre 17 h 15 et 18 heures. Un ensemble routier aurait pénétré dans un champ, suivi d’un véhicule léger. Le véhicule de l’exploitant agricole, identifié dans la plainte comme C. M. se trouvait également sur place.

Le poids lourd aurait ensuite déchargé sa cargaison directement sur la parcelle. Le témoin affirme avoir photographié et filmé l’opération et prélevé un échantillon des matières répandues.

Une photographie permettrait notamment de relever l’immatriculation néerlandaise de la semi-remorque, ainsi que sa marque.

Le maire sur place

Alerté, le maire de Morville-sur-Seille, Romain Moreaux, s’est rendu sur les lieux pour obtenir des explications. Selon le récit transmis à l’association, il aurait tenté d’interroger le chauffeur du camion, qui ne parlait pas français, avant de s’adresser à l’exploitant agricole.

Le maire aurait alors demandé quelle était la nature des matières déversées et sollicité la présentation d’un document de transport. C.M. aurait indiqué ignorer la nature des matières réceptionnées et ne pas disposer du document demandé.

La plainte souligne toutefois que le témoin affirme avoir aperçu, quelques minutes auparavant, l’exploitant agricole en compagnie du chauffeur.

AC !! indique également que le signalement laisse entendre que les déversements ne seraient pas isolés. Une éventuelle répétition des opérations devra néanmoins être confirmée par les investigations.

Une possible infraction à la législation sur les déchets

Pour l’association, les faits pourraient relever du dépôt illicite de déchets, une infraction prévue par le Code de l’environnement. La plainte rappelle que la réglementation encadre strictement la gestion des déchets, qu’il s’agisse de leur collecte, de leur transport, de leur traitement ou de leur valorisation.

Le fait que les matières soient déposées sur une propriété privée ne suffirait pas à rendre l’opération légale. De même, leur éventuelle utilisation à des fins agricoles ne garantirait pas leur conformité aux règles environnementales.

AC!! demande ainsi que soient vérifiées leur utilité agronomique, leur composition, leur innocuité sanitaire et environnementale ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été réceptionnées.

L’association réclame notamment des prélèvements et des analyses afin de déterminer si les matières déversées correspondent réellement à un produit pouvant être utilisé dans le cadre d’une opération agricole ou s’il s’agit de déchets dont l’élimination aurait été dissimulée sous couvert d’une valorisation.

Une piste transfrontalière à vérifier

L’immatriculation néerlandaise de la semi-remorque constitue, selon la plainte, un élément justifiant de rechercher l’origine de la cargaison. L’association évoque la possibilité d’un transfert transfrontalier de déchets, sans toutefois prétendre que cette origine étrangère est établie.

L’enquête devrait permettre d’identifier le transporteur, le donneur d’ordre, le producteur initial des matières, les éventuels intermédiaires et le destinataire final. Elle devra également déterminer le lieu de chargement, l’itinéraire du camion et l’existence des documents administratifs et de suivi nécessaires.

La plainte évoque le règlement européen sur les transferts de déchets et demande que la régularité de l’opération soit vérifiée au regard des règles nationales et européennes applicables.

L’hypothèse d’une filière organisée

AC!! souhaite également que les enquêteurs examinent l’éventuelle existence d’une organisation structurée autour de ces opérations. La présence de plusieurs véhicules, les échanges rapportés entre les différents protagonistes et la possible répétition des déversements sont autant d’éléments que l’association estime devoir être approfondis.

L’association demande par ailleurs que les éventuelles contreparties financières liées à la réception des matières soient recherchées.

Une éventuelle installation de traitement non autorisée ?

Autre piste soulevée par la plainte : celle d’une activité habituelle de réception, de stockage, de traitement ou d’élimination de déchets sur les parcelles concernées.

Si les déversements étaient récurrents et si leur nature ou leur volume le justifiaient, les terrains pourraient relever de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

AC!! demande donc aux autorités de vérifier si une activité de cette nature est exercée et si elle bénéficie des autorisations ou déclarations administratives nécessaires.

Des analyses urgentes réclamées

AC!! souhaite que les investigations puissent être menées avec le concours de plusieurs services spécialisés, notamment l’Office français de la biodiversité (OFB), la DREAL Grand Est, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets.

La plainte est déposée contre X pour dépôt illicite de déchets, transfert transfrontalier illicite et éventuelles infractions connexes. L’association se réserve la possibilité de compléter sa démarche et de se constituer partie civile si les conditions légales sont réunies.

À ce stade, aucune des infractions évoquées n’est établie. L’enquête devra notamment déterminer ce qui a réellement été déversé dans ce champ de Morville-sur-Seille, d’où provenaient les matières et dans quelles conditions elles ont été acheminées.

Le point de vue de Romain Moreaux, maire de Morville-sur-Seille

« Je n’ai pas tous les éléments ni toutes les compétences, explique d’emblée le maire de Morville. Il y a des organismes qui sont là pour faire des prélèvements. C’est à eux qu’il faut vous adresser. J’ai demandé à Monsieur C.M. de me présenter le PV de son fournisseur. Le chauffeur ne l’avait pas. L’agriculteur m’a dit qu’il en ferait la demande. Moi je souhaite que des organismes comme l’agence de l’eau Rhin-Meuse, les ARS s’emparent de la question, ils pourraient m’orienter avant de prendre une décision. »

-De tels dépôts sur des terres agricoles sont-ils habituels dans votre commune ?

-Oui, cela se pratique dans le secteur. C’est du fumier de porc qui a été en compost et qui arrive sous forme de poudre. Après est-ce que les taux sont nuisibles à la nappe phréatique, à la rivière ? Il y a des organismes pour faire les prélèvements. Cela ne relève pas de ma compétence. »

-Le camion est immatriculé en Hollande et le chauffeur ne parle pas français.

-Oui, la source, c’est moi qui ai dit qu’il ne parlait pas français. Car je me suis rendu sur place.

Puis, le maire part dans des digressions que l’on a du mal à saisir, sur la pollution, puisque « tout monde pollue ».

Précision- Nous avons tenté de joindre C.M., agriculteur, et lui avons laissé un message auquel il n’a pas encore répondre. C’est bien volontiers que nous donnerons la parole dès qu’il le souhaitera.