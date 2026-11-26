Suspendu en septembre, le projet de 200 MW porté par la filiale de Samfi-Invest ne se fera pas, selon le syndicat gestionnaire de la zone. Quelques jours plus tôt, H2V Thionville avait étendu son objet social au stockage et au traitement de données. Explications.

Le projet d’usine d’hydrogène vert et de carburant de synthèse de Florange-Uckange (Moselle) n’aura pas de suite. Prévu sur 31 hectares de la zone Europort, avec 200 MW d’électrolyse pour un investissement d’environ 800 millions d’euros, il a été suspendu par son porteur le 18 septembre. Début novembre, la presse rapporte que le syndicat mixte E-Log’In 4, qui gère la zone, en confirme l’abandon.

De la suspension à l’abandon

Par courrier du 18 septembre 2026, le directeur général de H2V a informé la Commission nationale du débat public (CNDP) de la suspension du projet, en invoquant un manque de débouchés. La CNDP a clos la concertation continue le 4 novembre et publié son rapport le 10 novembre.

C’est par la presse que l’abandon est connu. Infodujour évoquait le 5 novembre des informations « confirmées par écrit ». Le Républicain Lorrain (10 novembre) et societe.tech (12 novembre) attribuent la confirmation au syndicat E-Log’In 4. Il faut donc distinguer les deux étapes : la suspension émane du porteur, l’abandon est une confirmation attribuée au gestionnaire de la zone. À ce jour, aucune communication formelle de H2V sur l’abandon n’a été consultée.

Un projet lancé en 2022, visé pour 2030

H2V Thionville, société par actions simplifiée dont le siège est à Carpiquet (Calvados), est une filiale du groupe Samfi-Invest, fondé par Alain Samson, qui en est le président. Alexis Martinez en est le directeur général. Gérard Mestrallet, ancien PDG d’Engie, avait été nommé vice-président du conseil de surveillance de H2V en 2021.

Lancé en 2022 avec le syndicat E-Log’In 4, le projet visait une mise en service en 2030, selon la réunion de concertation du 23 avril 2026. Environ 140 emplois directs avaient été annoncés à cette date, contre 80 cités en 2025 par le club d’entrepreneurs CAC 140. Ces chiffres sont des annonces, non des engagements.

Un accueil favorable, mais sous conditions

Lors de la concertation de 2025, les élus locaux s’étaient montrés favorables. « Un projet de renouvellement industriel dans un bassin comme le nôtre, ça a du sens », disait le maire de Florange, Rémi Dick, tout en prévenant qu’« accompagner, c’est être exigeant ». Son homologue d’Uckange, Gérard Léonardi, se disait « tout aussi partant ». Le député Laurent Jacobelli saluait un projet participant « dans une certaine mesure » à la réindustrialisation, sous réserve d’un modèle financier « solide et transparent » et d’un hydrogène à prix compétitif.

La communauté d’agglomération du Val de Fensch avait rendu un avis favorable assorti de réserves (périmètre Seveso, proximité de l’U4, contournement routier). Le club CAC 140 et l’Afpa, au titre de l’emploi local, soutenaient également le projet.

Des réserves s’étaient aussi exprimées. L’élue EELV du conseil régional Grand Est Éliane Romani pointait l’eau, les déchets, les nuisances, le trafic de camions et les subventions publiques. The Shift Project ne prenait pas d’avis tranché, rappelant que l’hydrogène est une ressource rare à réserver à d’autres usages. La réunion du 23 avril 2026 à Florange a été décrite comme tendue par la presse.

Ces positions datent de 2025 et 2026 et portent sur le projet hydrogène. Elles ne valent pas soutien à un projet différent.

Aucun raccordement construit

Le poste 225 kV de Saint-Hubert se trouve à environ 2 km du site, et RTE était co-maître d’ouvrage du raccordement. Le préfet de la Moselle avait validé l’aire d’étude le 17 janvier 2025. Aucune liaison n’a toutefois été réalisée.

Un objet social étendu aux données

Le 29 septembre, onze jours après la suspension, l’associé unique de H2V Thionville a étendu l’objet social de la société aux activités de stockage et de traitement de données, selon une annonce légale parue le 30 septembre. Cette modification ne dit rien d’un projet précis.

Le groupe Samfi-Invest développe par ailleurs ce type d’activité. Son site présente SamData comme développeur et exploitant de centres de données et de calcul haute performance, avec un portefeuille de 2 720 MW et 213 hectares. Ce sont des déclarations commerciales, qui ne prouvent pas l’existence de capacités disponibles.

Le bassin lorrain voit d’autres projets de ce type. Eclairion annonce deux centres de données sur d’anciennes centrales EDF : 150 MW à Richemont (horizon deuxième trimestre 2029) et 250 MW à La Maxe (2029-2030), sur la base d’une promesse de bail à construction avec EDF du 17 juillet 2026. Une annonce n’est pas une capacité construite.

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