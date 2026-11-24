Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d’un signalement pour détournement de fonds publics visant la communauté urbaine du Havre dirigée par Édouard Philippe. L’affaire porte notamment sur la prise en charge de frais d’avocats et de déplacements d’agents par la collectivité. Des soupçons de prise illégale d’intérêts avait déjà conduit AC!! Anti-Corruption à saisir le Parquet National Financier en 2025.

L’ouverture d’une nouvelle enquête pénale

La procureure Soizic Guillaume a confirmé mardi auprès de l’AFP l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée au commissariat du Havre. Cette procédure fait suite à un signalement adressé à ses services via le Parquet national financier (PNF), qui avait initialement été saisi l’affaire. Le dossier revêt une dimension politique sensible puisqu’il vise Édouard Philippe, maire du Havre et candidat déclaré à l’élection présidentielle française de 2027.

L’information a été révélée mardi par le journal Le Monde et le média d’investigation Le Poulpe, confirmant des suspicions qui pesaient depuis plusieurs mois sur la gestion financière de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.

Les accusations précises de détournement de fonds

Les frais d’avocats contestés

Au cœur de cette affaire se trouve la prise en charge de plus de 28.100 euros d’honoraires d’avocats par la communauté urbaine du Havre. Selon la plaignante, ces frais concerneraient un certain nombre de procédures impliquant directement Édouard Philippe, ce qui constituerait un détournement de deniers publics. La collectivité maintient que ces missions relèvent d’un accompagnement juridique classique et ne visaient jamais la défense personnelle des élus, qui disposeraient de leurs propres conseils.

Les frais de déplacement en question

Au-delà des frais de conseil juridique, l’enquête porte également sur les coûts de déplacement d’agents ou d’anciens agents de la communauté urbaine entendus à Paris dans le cadre des investigations du Parquet national financier. Ces frais de transport et d’hébergement pour des témoignages auraient également été pris en charge par la collectivité dans le contexte des premières enquêtes diligentées contre Édouard Philippe.

Cornélia Findeisen, à l’origine du signalement

Une lanceuse d’alerte protégée par la justice

Le signalement provient de Cornélia Findeisen, ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre, en poste entre 2020 et 2023. Déclarée lanceuse d’alerte en janvier 2025 après recours auprès du Défenseur des droits, elle a déposé plainte à plusieurs reprises pour dénoncer ce qu’elle considère comme des irrégularités financières et des malversations.

Selon l’avocat de la plaignante, Jérôme Karsenti, Mme Findeisen souhaite que la procureure obtienne des précisions sur les éléments transmis concernant ces dépenses publiques jugées suspectes. Elle a formellement déposé plainte le lundi 24 novembre auprès du parquet du Havre après un signalement initial datant de mai 2026.

Harcèlement et contentieux internes

Cornélia Findeisen affirme avoir été écartée de ses fonctions et victime de harcèlement moral après avoir alerté les autorités internes sur ces pratiques présumées. Son contrat de travail n’a pas été renouvelé, ce qu’elle conteste en justice. Elle avait déjà déposé plainte à deux reprises en 2023 et 2025 pour détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral, plaintes qui ont conduit le Parquet national financier à ouvrir une première information judiciaire.

Le dossier de la Cité numérique du Havre

Une convention contestée depuis 2020

Les soupçons initiaux remontent à une convention d’objectifs pluriannuelle signée en juillet 2020 par Édouard Philippe, alors président de la communauté urbaine, et Stéphanie de Bazelaire, présidente bénévole de l’association LH French Tech. Cette convention concernait l’animation de la Cité numérique du Havre, un tiers-lieu d’innovation destiné à promouvoir l’économie numérique locale.

L’association AC !! Anti-Corruption a saisi en décembre 2025 le Parquet national financier (PNF) d’une plainte contre X, mais mettant notamment en cause les conditions dans lesquelles la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a confié à l’association LH French Tech (LHFT) l’exploitation et l’animation de la Cité numérique du Havre, baptisée « La Passerelle ».

Déposée le 1er décembre 2025 par Me Vincent Poudampa, avocat au barreau de Bordeaux, cette plainte de 19 pages évoquait plusieurs infractions présumées : favoritisme, prise illégale d’intérêts, concussion et détournement de fonds publics.

Une association créée pour gérer la Cité numérique

Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à 2019. Le projet « Smart Port City », porté notamment par Le Havre Seine Métropole, HAROPA et l’Université de Normandie, est retenu dans le cadre du troisième Programme d’investissements d’avenir (PIA3).

Parallèlement, une Cité numérique est construite au Havre, pour un investissement public annoncé de 8 millions d’euros. L’objectif est d’y accueillir des étudiants, des start-up, des entreprises innovantes et un incubateur.

Mais une question se pose rapidement : quelle structure juridique doit assurer l’exploitation de cet équipement ?

En janvier 2020, un audit du cabinet EY examine plusieurs scénarios. Selon les éléments cités dans la plainte, le recours à un service d’intérêt économique général (SIEG) présente des risques juridiques, notamment celui d’une requalification en marché public ou en concession.

C’est dans ce contexte que l’association LH French Tech est créée le 3 avril 2020.

Sa présidente, Stéphanie de Bazelaire, est alors engagée dans la vie politique locale. Candidate en 26e position sur la liste conduite par Édouard Philippe aux municipales de 2020, elle devient ensuite adjointe au maire du Havre chargée du numérique, après l’élection de ce dernier.

Le 30 juillet 2020, Édouard Philippe, en qualité de président de la communauté urbaine, signe avec elle une convention pluriannuelle d’objectifs confiant à LH French Tech l’animation de la Cité numérique.

L’association LH French Tech, seule candidate à l’appel d’offres, devait percevoir une compensation de service public de 2,154 millions d’euros pour l’exploitation de ce projet. Cornélia Findeisen avait contesté cette procédure en interne, mettant en doute la régularité de cette attribution sans véritable concurrence.

Perquisitions et liquidation judiciaire

Le dossier s’est complexifié avec des perquisitions menées en avril 2024 dans les locaux concernés. L’association LH French Tech a été placée en liquidation judiciaire en 2023, fermant le chapitre de ce projet controversé. Ces éléments ont renforcé les suspicions pesant sur la gestion du dossier et sur les montages financiers mis en place.

Le statut d’Édouard Philippe dans les enquêtes

Entendu comme témoin assisté

Édouard Philippe a été entendu le 29 octobre par les enquêteurs du Parquet national financier sous le statut de témoin assisté. Ce statut intermédiaire entre celui de simple témoin et celui de suspect lui permet de disposer d’un avocat lors de son audition, sans pour autant être formellement mis en examen pour les faits reprochés à la collectivité.

L’intéressé a dénié les accusations depuis le début de l’affaire, affirmant son innocence et son respect des règles de gestion des finances publiques. Son entourage a précisé qu’il « répondrait bien évidemment à toutes les questions que posera la justice », démontrant sa coopération avec les autorités judiciaires.

Implications pour la campagne présidentielle

Cette enquête intervient dans un contexte politique hautement sensible. Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, est candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027. Les enjeux de cette procédure dépassent donc le cadre local et pourraient influencer le paysage politique national. L’ouverture d’une nouvelle enquête pénale, moins d’un an avant le scrutin, ajoute une dimension politique majeure au dossier et pourrait affecter sa crédibilité auprès des électeurs.

La réaction officielle de la communauté urbaine

La communauté urbaine du Havre a réagi en déniant l’existence d’une nouvelle enquête pénale conduite par le parquet local. Son service de communication a précisé que les missions confiées aux cabinets d’avocats « n’ont jamais porté sur la défense des élus dans cette procédure », affirmant que les élus « disposent de leurs propres conseils » pour se défendre personnellement.

Cette position officielle vise à justifier les dépenses engagées comme correspondant à une fonction de conseil juridique général de la collectivité et non comme des frais d’avocat privés imputables à Édouard Philippe ou aux autres élus personnellement. Cependant, les enquêteurs devront déterminer si cette distinction correspond à la réalité des services facturés et des faits démontrés.

Enquêtes parallèles et procédures en cours

Au-delà de cette nouvelle enquête lancée par le parquet du Havre, une information judiciaire confiée à un juge d’instruction demeure en cours depuis mai 2026. Cette procédure fait suite aux premières alertes de Cornélia Findeisen et vise à clarifier l’ensemble des irrégularités présumées. Les deux procédures devraient converger pour éclairer les autorités judiciaires sur la gestion financière contestée de la communauté urbaine du Havre sous la présidence d’Édouard Philippe.

Cette accumulation de procédures judiciaires illustre la gravité perçue des accusations et les doutes persistants sur la régularité des décisions prises au niveau de la collectivité. Le calendrier politique, avec l’élection présidentielle 2027 en ligne de mire, rend ces enquêtes particulièrement sensibles pour le maire du Havre et candidat à l’Élysée.

Les enjeux d’une justice pénale indépendante en période électorale

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l’indépendance de la justice et le timing des poursuites en période électorale. Elle montre également l’importance du rôle des lanceurs d’alerte dans la détection des malversations présumées au sein des administrations publiques. Cornélia Findeisen, en qualité de directrice générale adjointe, disposait d’une vision d’ensemble des finances de la collectivité lui permettant de détecter des anomalies que d’autres n’auraient pas perçues.

L’issue de ces enquêtes déterminera non seulement la responsabilité éventuelle d’Édouard Philippe sur le plan pénal, mais aussi son avenir politique en tant que candidat à la présidentielle. Les électeurs français suivront attentivement l’évolution de cette affaire dans les mois précédant le scrutin de 2027.