Face à la dégradation de leurs conditions de travail et à un sentiment de manque de reconnaissance, les policiers mosellans sont appelés à se mobiliser jeudi 26 novembre 2026, à midi, devant l’ensemble des services de police du département. Un mouvement qui se veut ouvert à tous, sans étiquette syndicale.

Le message se veut clair : les policiers de Moselle entendent faire entendre leur voix. Jeudi 26 novembre, à 12 heures, un rassemblement est organisé devant tous les services de police du département. L’objectif affiché est de réunir le plus grand nombre de fonctionnaires, quels que soient leur grade, leur service ou leur affectation.

À travers cet appel, les initiateurs de la mobilisation expriment un mécontentement grandissant concernant les conditions d’exercice de leur métier. Ils dénoncent notamment des contraintes quotidiennes et un engagement professionnel qui, selon eux, ne bénéficient pas de la reconnaissance qu’ils méritent.

« Nos conditions de travail, nos contraintes quotidiennes et notre engagement méritent mieux que des miettes », résument les organisateurs dans leur appel à mobilisation.

Une mobilisation au-delà des appartenances syndicales

Autre particularité de ce rassemblement : il se veut indépendant de toute organisation syndicale. Pas de drapeau, pas de bannière ni de revendication portée au nom d’une seule structure. Les organisateurs souhaitent faire émerger une expression collective, centrée sur les préoccupations des policiers eux-mêmes.

L’appel s’adresse ainsi à l’ensemble des personnels, sans distinction de grade, de fonction ou de lieu d’affectation. Policiers de terrain, personnels des services d’investigation ou fonctionnaires affectés à d’autres missions : tous sont invités à se joindre au mouvement.

Faire entendre les difficultés du terrain

Derrière cette initiative se pose plus largement la question des moyens humains et matériels, de la charge de travail, des contraintes opérationnelles et de la reconnaissance institutionnelle du métier de policier.

Les fonctionnaires sont confrontés à des missions exigeantes, à des horaires contraignants et à des responsabilités importantes. Les organisateurs entendent rappeler que leur engagement quotidien ne peut être considéré comme une évidence et que leurs difficultés doivent être prises en compte.

Reste à mesurer l’ampleur de cette mobilisation dans les différents services du département. Une chose est certaine : les initiateurs veulent faire de ce rendez-vous un moment d’expression collective, au-delà des différences professionnelles et syndicales.

Rendez-vous jeudi 26 novembre 2026 à 12 heures devant les services de police de Moselle.