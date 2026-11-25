La campagne présidentielle 2027 s’intensifie avec deux candidatures émergentes qui redistribuent les cartes. Teddy Riner affirme avoir dépassé la centaine de parrainages, tandis que David Lisnard, réélu à la tête de l’Association des maires de France, commence à inquiéter sérieusement le Rassemblement national.

Teddy Riner avance vers les 500 parrainages d’élus

Le judoka multimédaillé et candidat à l’élection présidentielle 2027 progresse rapidement dans sa collecte de parrainages auprès des élus locaux. Depuis le congrès de l’Association des maires de France du 25 novembre, Teddy Riner a annoncé avoir franchi la barre des 100 parrainages, se rapprochant ainsi du seuil des 500 signatures exigé par la Constitution pour être candidat à la présidentielle.

« Je ne suis pas encore à 500, mais on s’en approche », a déclaré le champion olympique lors de sa visite au congrès de l’AMF à Paris. Bien qu’admettant ressentir « un petit stress » face à cet objectif ambitieux, Teddy Riner demeure confiant quant à sa trajectoire. « Les parrainages, c’est quelque chose qui devrait être normal… Pour l’instant, ça avance bien, je suis content », a-t-il ajouté à la presse.

Les enjeux des libertés locales au cœur de la campagne

L’engagement du candidat judoka auprès des maires révèle sa volonté de portager les préoccupations du terrain. Lors du congrès de l’AMF, Teddy Riner a souligné les défis rencontrés par les collectivités territoriales : « L’échange que j’ai pu avoir avec les maires est vachement positif par rapport à tout ce qu’on entend de négatif dans la situation actuelle. On ne donne pas aujourd’hui [aux maires] les moyens d’agir ».

Cette approche centrée sur le pouvoir d’action des élus locaux et les libertés territoriales positionne le champion comme un candidat sensible aux réalités du terrain et aux préoccupations des collectivités.

David Lisnard renforce sa position face au RN

Le maire de Cannes a remporté une victoire politique éclatante en étant réélu à la présidence de l’Association des maires de France avec 72% des voix, dépassant largement ses 62,3% du scrutin précédent en 2021. Cette réélection à la tête de l’AMF se double d’une candidature à l’élection présidentielle sous l’étiquette Nouvelle Énergie, ce qui fait de lui un double candidat confronté à des enjeux d’équilibre politique.

David Lisnard interprète ce triomphe électoral comme « la victoire d’une volonté de faire gagner les libertés locales » et affirme avoir « toujours distingué les deux scrutins ». En tant que représentant de la France des territoires et de la décentralisation, il cristallise les espoirs d’une certaine droite républicaine en quête d’une alternative.

Un jeu de vases communicants qui trouble le Rassemblement national

Les analyses de Jean-Daniel Levy, directeur délégué de Harris Interactive, révèlent un phénomène électoral majeur : « Sur les cinq points de perdus par Marine Le Pen sur l’ensemble de la population, deux points profiteraient au maire de Cannes ». Ce transfert d’électeurs s’observe particulièrement chez les retraités, créant une dynamique d’attrition pour le camp Le Pen.

Face à cette érosion, les cadres du Rassemblement national multiplient les attaques contre le candidat Nouvelle Énergie. Jordan Bardella le qualifie de « contrebandier du macronisme », l’accusant de jouer un « grand écart » politique en flirtant alternativement avec les macronistes et l’extrême droite : « Il met les macronistes dans des valises, pour passer le premier tour discrètement et essayer de les faire ressortir à l’issue du second ».

Les stratégies de déstabilisation du camp Le Pen

Confrontés à la montée de David Lisnard dans les sondages, les proches de Marine Le Pen déploient des tactiques variées pour affaiblir le candidat de droite. Ces attaques portent sur son bilan économique et social, particulièrement ses propositions ultra-libérales perçues comme contraires aux intérêts des populations précaires.

Des critiques ciblées sur le programme économique

Le porte-parole du RN Andréa Kotarac a interpellé le candidat sur ses positions sociales : « À l’heure où on a un taux de pauvreté record, est-ce que la solution c’est mort aux pauvres, comme le propose David Lisnard ? Broyer le Code du travail, supprimer les minima sociaux, ne pas indexer les retraites sur l’inflation ? »

Le député RN Jean-Philippe Tanguy rejoint cette critique en reprochant au maire de Cannes de vouloir « broyer le Code du travail, désindexer les retraites et augmenter les impôts de 8 milliards d’euros ». Ces attaques visent à positionner Lisnard comme un candidat contraire aux intérêts des classes populaires et des retraités, public auquel le RN tente de maintenir son emprise électorale.

La stratégie de rapprochement avec l’extrême droite

David Lisnard s’est également montré ouvert à une « grande primaire de la droite » incluant Eric Zemmour, le candidat polémiste d’extrême droite, ce qui a suscité des réactions critiques d’autres figures politiques. Cependant, le candidat Nouvelle Énergie défend son indépendance politique, qualifiant la « fébrilité » du camp Le Pen : « C’est étonnant comme Marine Le Pen est si fébrile alors qu’elle est haute dans les sondages, et comme elle raconte n’importe quoi me concernant ».

La question de la trajectoire électorale : le scénario Zemmour

Au sein du Rassemblement national, beaucoup espèrent que David Lisnard connaîtra un destin comparable à celui d’Eric Zemmour en 2022.

Ce scénario catastrophe pour le RN illustre l’enjeu réel : David Lisnard pourrait potentiellement devenir un concurrent dangereux au second tour, notamment face à Jean-Luc Mélenchon, ce que les proches de Marine Le Pen redoutent.

Un paysage politique réorganisé autour des libertés locales et du pragmatisme

La campagne présidentielle 2027 se structure progressivement autour de trois pôles distincts : l’extrême droite du Rassemblement national, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, et une droite libérale incarnée par David Lisnard associée aux préoccupations des élus de terrain.

La réélection triomphale de David Lisnard à la tête de l’Association des maires de France, avec 72% des voix, confirme que les élus locaux recherchent une certaine forme d’indépendance politique et de pragmatisme gestionnaire loin des clivages idéologiques nationaux.

À cinq mois du premier tour de la présidentielle, l’intensification de la lutte entre ces différents candidats, particulièrement entre David Lisnard et le Rassemblement national, devrait redessiner les contours de la compétition présidentielle et potentiellement modifier les scénarios de second tour envisagés jusqu’à présent.

Je remercie chaleureusement tous les maires de France pour leur confiance.

C’est un magnifique résultat qui nous permettra de toujours mieux faire entendre la voix des libertés locales, des réalités du terrain, de l’avenir d’une France du concret et des solutions.

Au travail.

#AMF — David Lisnard (@davidlisnard) November 25, 2026

🔴 David Lisnard réélu à la tête de l’Association des maires de France 🗣️ « Je veux remercier très chaleureusement tous les maires de France dans une élection qui a recueilli un maximum de participation depuis 1989 », David Lisnard , candidat à l’élection présidentielle, sur LCI https://t.co/Xd1BZ61CM7 — LCI (@LCI) November 25, 2026