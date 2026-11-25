Le constructeur chinois BYD négocie le rachat de l’usine Ineos Automotive de Hambach, en Moselle. Une opération stratégique qui pourrait préserver près de 900 emplois, relancer un site industriel historique et faire de la Lorraine une nouvelle base de production automobile chinoise en Europe. Mais derrière cette perspective prometteuse, de nombreuses questions demeurent.

C’est un tournant possible pour l’industrie automobile mosellane. Le constructeur chinois BYD, devenu l’un des géants mondiaux des véhicules électriques et hybrides, est entré en négociations exclusives avec Ineos Automotive pour acquérir son usine de Hambach. L’annonce, faite le 24 novembre, ouvre la perspective d’une nouvelle vie industrielle pour ce site emblématique, longtemps associé à la production de la Smart.

Si la transaction aboutit, BYD disposera d’un outil de production déjà opérationnel en France pour fabriquer des véhicules destinés au marché européen. Le groupe entend pérenniser l’activité, préserver les emplois et développer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs locaux. L’opération reste toutefois soumise aux procédures de consultation des représentants du personnel.

Hambach, une usine automobile au destin mouvementé

Inauguré à la fin des années 1990 pour produire la Smart, le site de Hambach, surnommé « Smartville », est devenu l’un des symboles de l’industrie automobile en Lorraine. Après le retrait de Mercedes-Benz, l’usine a été reprise par Ineos Automotive en 2020.

Le groupe britannique y assemble depuis 2022 le 4×4 Grenadier, puis sa déclinaison pick-up Quartermaster. Mais le contexte économique et commercial s’est dégradé. Une part importante de la production est destinée au marché américain, fragilisé par les droits de douane et les tensions commerciales. L’usine a également connu des réductions d’effectifs : environ 250 postes auraient été supprimés depuis 2025, selon les informations publiées.

Le site compte aujourd’hui près de 900 salariés. Sa cession pourrait permettre de donner une nouvelle perspective à cette activité industrielle, après plusieurs années d’incertitudes.

BYD veut produire en France et accélérer en Europe

Pour BYD, Hambach représente une opportunité stratégique. Le constructeur chinois cherche à renforcer sa présence industrielle sur le continent européen, où il commercialise déjà une gamme de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

L’acquisition d’un site existant permettrait d’éviter les délais et les coûts d’une construction entièrement nouvelle. Hambach dispose d’infrastructures industrielles, d’une main-d’œuvre expérimentée et d’un emplacement particulièrement favorable, à proximité de l’Allemagne et au cœur d’un bassin automobile transfrontalier.

Produire en France permettrait également au groupe de mieux répondre aux évolutions des politiques commerciales européennes, notamment aux droits de douane appliqués aux véhicules électriques importés de Chine. L’implantation industrielle locale pourrait aussi devenir un avantage à mesure que l’Union européenne renforce ses exigences en matière de production et de contenu local.

BYD affirme vouloir proposer aux consommateurs européens des véhicules fabriqués en France, tout en rapprochant ses technologies et ses innovations de ses marchés.

Des ambitions industrielles considérables

Selon les informations rapportées par la presse, le constructeur chinois envisagerait d’investir plusieurs centaines de millions d’euros pour agrandir le site et augmenter progressivement ses capacités de production.

La capacité industrielle pourrait passer d’environ 60 000 véhicules annuels à terme à près de 300 000 unités dans un scénario de développement ambitieux. Ces chiffres restent cependant à confirmer : BYD n’a pas officiellement détaillé son plan d’investissement, les volumes envisagés, les modèles qui seraient assemblés à Hambach ni le calendrier de montée en puissance.

L’usine mosellane pourrait ainsi devenir un centre de production important pour le constructeur en Europe. BYD dispose déjà d’un projet industriel en Hongrie et cherche à renforcer sa présence sur le marché européen afin d’accroître ses ventes au cours des prochaines années.

Quel avenir pour le Grenadier et le Quartermaster ?

La reprise éventuelle de Hambach ne signifie pas nécessairement un arrêt immédiat de la production des véhicules Ineos. Le groupe britannique prévoit de transférer à terme la fabrication du Grenadier et du Quartermaster aux États-Unis, avec un objectif de démarrage en 2028.

Dans l’intervalle, la production pourrait se poursuivre à Hambach à moyen terme, permettant d’organiser une transition industrielle. Le calendrier précis de cette évolution reste néanmoins à éclaircir.

Pour les salariés, l’enjeu est de connaître les conditions de cette transition, les garanties d’emploi et les perspectives de formation ou de reconversion éventuelles.

Une opportunité pour la Moselle et ses sous-traitants

L’arrivée potentielle de BYD pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie locale. Au-delà des emplois directs, le développement de la production automobile pourrait bénéficier aux sous-traitants, aux entreprises de logistique, aux prestataires industriels et à l’ensemble du tissu économique régional.

Une augmentation des volumes de production pourrait également entraîner de nouveaux recrutements, si les ambitions industrielles annoncées se concrétisent.

Mais plusieurs interrogations restent ouvertes : quelle part des composants sera produite ou achetée en France et en Europe ? Les fournisseurs mosellans seront-ils intégrés dans la chaîne de production de BYD ? Quels investissements seront effectivement réalisés ? Des aides publiques seront-elles mobilisées, et sous quelles conditions ?

Souveraineté industrielle : un pari stratégique pour l’Europe

L’opération Hambach illustre les contradictions de la politique industrielle européenne. Alors que les constructeurs historiques européens affrontent la concurrence chinoise sur le marché des véhicules électriques, l’Europe cherche aussi à attirer les investissements des groupes asiatiques pour maintenir ses capacités de production et ses emplois.

L’arrivée de BYD en Moselle pourrait ainsi constituer une bonne nouvelle pour l’emploi et l’industrie française. Mais elle pose aussi la question de la dépendance technologique, de la maîtrise des chaînes d’approvisionnement et de la place des constructeurs européens face à des groupes chinois de plus en plus puissants.

Pour Hambach, le changement de propriétaire pourrait ouvrir un nouveau chapitre. Après la Smart et le Grenadier, le site mosellan pourrait devenir une vitrine de l’expansion industrielle chinoise en Europe.

L’annonce est prometteuse. Reste désormais à transformer les négociations en investissements concrets, en emplois durables et en véritable projet industriel pour le territoire.