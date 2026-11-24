En Moselle, les services de l’État appellent à une mobilisation accrue afin de protéger les élevages.

À la suite d’un arrêté ministériel pris le 19 novembre par Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le niveau de risque d’introduction du virus de l’influenza aviaire par l’avifaune est officiellement fixé au seuil « élevé » sur l’ensemble du territoire national depuis le 20 novembre 2026. En Moselle, les services de l’État appellent à une mobilisation accrue afin de protéger les élevages.

Situation sanitaire préoccupante en France et en Europe

Ce relèvement du niveau de risque intervient dans un contexte marqué par la détection récente de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène. En l’espace de quelques jours, trois foyers ont été confirmés dans des basses-cours en France, notamment en Gironde, en Seine-Maritime et dans les Landes. À ces détections s’ajoutent la découverte de plusieurs canards sauvages positifs en Camargue ainsi qu’une hausse notable des cas dans de nombreux pays européens partageant les mêmes couloirs migratoires que la France.

Des mesures de biosécurité renforcées pour tous les élevages

Face à cette menace, des mesures de biosécurité renforcées entrent en vigueur afin d’éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques ou captifs. Ces dispositions concernent :

Les élevages commerciaux de volailles ;

Les élevages non commerciaux, comme les basses-cours.

Les maires des communes mosellanes sont sollicités pour diffuser ces consignes auprès des particuliers détenant des volailles non commerciales, afin que les règles de biosécurité soient effectivement appliquées sur le terrain.

Que faire en cas de mortalité anormale ?

Les autorités rappellent les bons réflexes à adopter face à une mortalité inhabituelle :