Avec 22 projets représentant 524 millions d’euros d’investissements, la région confirme son attractivité industrielle. Des investissements qui restent cependant à confirmer.

Le Grand Est confirme sa place parmi les territoires industriels qui comptent en France. À l’occasion de la deuxième édition de Choose France – Édition France, à l’Élysée ce 23 novembre 2026, 22 projets d’investissement représentant un montant total de 524 millions d’euros ont été annoncés dans la région. Cela représente plus de 8 % des 273 projets présentés à l’échelle nationale.

Industrie de pointe, santé, économie circulaire, nouvelles capacités de production : les investissements annoncés témoignent de la diversité du tissu économique régional et de la volonté des entreprises de renforcer leur présence dans les territoires.

Une dynamique industrielle qui s’accélère

Le Grand Est n’en est pas à son premier succès. Lors de la première édition de Choose France – Édition France, en 2025, la région s’était déjà distinguée en devenant la première région française hors Île-de-France en montant d’investissements annoncés.

Près de 5,7 milliards d’euros avaient alors été associés à onze projets, notamment ceux d’Arverne Group dans le lithium et la géothermie en Alsace du Nord, d’Eclairion dans les centres de données en Moselle, d’Alsapan dans la modernisation de ses usines alsaciennes et de Veolia dans le recyclage des batteries à Amnéville.

En 2026, le nombre de projets régionaux mis à l’honneur double, passant de 11 à 22. Au-delà des grandes opérations structurantes, cette nouvelle édition souligne également le mouvement de réindustrialisation des entreprises déjà implantées : modernisation des sites, développement de nouvelles capacités et investissements dans les filières d’avenir.

Moselle et Meurthe-et-Moselle : des investissements dans les filières stratégiques

Plusieurs projets concernent directement les départements lorrains.

En Moselle, Resource Recovery France prévoit un investissement de 29 millions d’euros à Dieuze, consacré à la valorisation des pneumatiques par pyrolyse. Une opération qui s’inscrit dans le développement de l’économie circulaire et de nouvelles solutions de recyclage.

À Hambach, HoloSolis incarne les ambitions industrielles européennes dans le secteur photovoltaïque.

En Meurthe-et-Moselle, Prothérium développe à Gondreville une activité de production radiopharmaceutique. De son côté, Game in France investit à Houdemont dans une nouvelle usine de fabrication de cartes et de boîtes de jeux.

À Nancy, Fives Nordon figure également parmi les entreprises distinguées dans cette édition.

Des projets répartis dans l’ensemble du Grand Est

Les autres départements régionaux bénéficient eux aussi de cette dynamique.

Dans les Ardennes, La Chanvrière prévoit l’implantation d’un second site industriel à Juvincourt, contribuant au développement de la filière du chanvre.

Dans la Marne, Axon’ Cable poursuit ses investissements à Montmirail dans les technologies de pointe. En Haute-Marne, LISI Group à Chaumont et Sulo France à Langres figurent parmi les projets identifiés.

Dans l’Aube, Frères Gélis (Nigloland) est également cité à Dolancourt. Dans la Meuse, Jige International prévoit un investissement à Longeville-en-Barrois.

L’Alsace n’est pas en reste, avec plusieurs entreprises engagées dans le développement ou la modernisation de leurs activités : les Producteurs Alsaciens et Lorrains à Bernolsheim, Sermes à Altorf, Diroy à Bouxwiller et Cordon Electronics à Ribeauvillé.

Enfin, le groupe La Poste, Lepage Granit Industrie à Chanteheux, Vica à Xeuilley et Alcopa Auction à Damblain figurent également dans la liste des projets présentés.

La Région veut transformer les annonces en investissements concrets

Pour la Région Grand Est, l’enjeu est désormais de concrétiser les projets annoncés. Plusieurs entreprises distinguées bénéficient déjà d’aides régionales, notamment Prothérium, Game in France et Resource Recovery France. D’autres dossiers font l’objet d’une instruction en vue d’un éventuel soutien.

Cette mobilisation s’inscrit dans le prolongement du Pacte pour l’industrie, adopté le 11 juin 2026. Celui-ci rassemble 73 mesures destinées à soutenir l’investissement productif, accélérer les transformations industrielles et renforcer l’attractivité des territoires.

Pour Franck Leroy, président de la Région Grand Est, ces 22 projets illustrent « la vitalité industrielle du Grand Est et la confiance que les entreprises françaises placent dans nos territoires ». Il rappelle que la souveraineté industrielle ne se résume pas aux annonces, mais se mesure à la capacité de transformer les ambitions en usines, en emplois et en innovations.

« La réindustrialisation de la France ne se fera pas à Paris : elle se gagnera dans nos territoires, aux côtés de celles et ceux qui ont le courage d’investir et de produire », souligne le président de Région.

Reste maintenant à transformer ces 524 millions d’euros d’investissements annoncés en réalisations concrètes, en capacités de production supplémentaires et en emplois durables. C’est à cette condition que le Grand Est pourra conforter son rang parmi les grandes régions industrielles françaises.

ACTU

FRANCE 🇫🇷: au programme du sommet Choose France, 273 projets valorisés.

Un sommet Choose France dans un contexte économique incertain. A l’occasion de l’ouverture lundi 23 novembre de la deuxième « édition France » de ce rendez-vous économique annuel, habituellement destiné aux investisseurs étrangers, 273 projets industriels émanant d’entreprises tricolores seront présentés, a annoncé l’Elysée dimanche soir. Ils représentent pour 42,5 milliards d’euros d’investissement et concernent des secteurs variés, a précisé la présidence de la République dans un briefing à l’intention des journalistes. — France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) November 23, 2026

La désindustrialisation accélère en France 🏭📉 Emmanuel Macron préside aujourd’hui son dernier Choose France, avec encore 42 milliards d’euros d’investissements. Malgré cela, depuis trois ans, la France a vu plus de fermetures que d’ouvertures d’usines. Le signe d’une erreur de stratégie ? 🎙️ Margaux Fodéré — BFM Business (@bfmbusiness) November 23, 2026