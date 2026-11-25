Une soixantaine de trains Fluo supprimés en Alsace jusqu’au vendredi 27 novembre. Après les perturbations qui ont récemment frappé le Sillon Lorrain, la Région Grand Est dénonce une nouvelle dégradation du service ferroviaire et demande à la SNCF de rendre des comptes.

Les voyageurs du réseau TER Fluo Grand Est sont une nouvelle fois confrontés à des difficultés. En Alsace, une soixantaine de trains sont supprimés entre mardi 24 et vendredi 27 novembre, en raison de l’indisponibilité d’une partie du parc de matériel roulant. Une situation qui provoque la colère de la Région Grand Est, autorité organisatrice des transports, laquelle exige de la SNCF des mesures immédiates et durables.

Après les perturbations à répétition sur le Sillon Lorrain, notamment sur l’axe Nancy-Metz-Luxembourg, la collectivité déplore une accumulation de dysfonctionnements qui pénalisent directement les usagers.

19 % du parc d’automotrices indisponible

Selon la Région, l’indisponibilité de 19 % du parc d’automotrices de la SNCF entraîne des suppressions de circulation sur plusieurs lignes alsaciennes.

Les perturbations concernent notamment :

les liaisons au départ de Mulhouse, dont l’axe Strasbourg-Mulhouse-Bâle ;

la ligne Bruche-Piémont-Vosges ;

les dessertes entre Saverne, Strasbourg et Sélestat ;

plusieurs lignes du nord de l’Alsace.

Ces suppressions interviennent à quelques jours du lancement des marchés de Noël, période particulièrement importante pour l’activité touristique et les déplacements dans la région.

La Région indique toutefois que, à ce stade, les trains Fluo des week-ends des marchés de Noël restent assurés.

Une remise en service de rames attendue vendredi

SNCF Voyageurs prévoit la remise en service d’une rame dès vendredi 27 novembre. Cette opération devrait permettre de rétablir 12 trains omnibus entre Mulhouse et Bâle ainsi que quatre trains omnibus entre Mulhouse et Colmar.

Les difficultés actuelles seraient liées à plusieurs incidents ayant entraîné l’immobilisation prolongée de rames et des besoins supplémentaires de maintenance.

La Région Grand Est attend désormais un retour à la normale rapide et des explications sur les causes de ces défaillances.

Après le Sillon Lorrain, la Région réclame des comptes

Ces nouvelles perturbations surviennent après plusieurs journées particulièrement difficiles sur le Sillon Lorrain. Pannes successives, suppressions massives de trains, difficultés liées aux circulations de fret et problèmes de prise en charge des voyageurs avaient fortement perturbé les déplacements sur l’axe Nancy-Metz-Luxembourg.

Pour Franck Leroy, président de la Région Grand Est, ces dysfonctionnements répétés ne sont plus acceptables. « Les voyageurs ne peuvent pas être la variable d’ajustement des défaillances de la SNCF. La Région investit massivement dans le ferroviaire et finance le service, avec une exigence claire : permettre à chacun de se déplacer dans de bonnes conditions. »

L’élu estime que les nouvelles suppressions en Alsace interviennent après les difficultés rencontrées en Lorraine et appelle l’opérateur à assumer ses responsabilités.

« Notre mobilisation n’est pas une posture vis-à-vis de la SNCF : elle vise à ce que chaque voyageur puisse compter sur son train, ou dispose d’une solution alternative lorsqu’une circulation est supprimée. »

Des pénalités contractuelles envisagées

La Région Grand Est entend utiliser l’ensemble des leviers à sa disposition pour obtenir des améliorations, notamment les pénalités contractuelles prévues en cas de manquement de l’opérateur.

Au-delà du rétablissement des trains supprimés, elle demande à SNCF Voyageurs des mesures structurelles pour améliorer la fiabilité du service et prévenir de nouvelles perturbations.

Le message est clair : alors que la Région finance le réseau ferroviaire et encourage les déplacements en train, elle refuse que les voyageurs soient les premières victimes des problèmes de maintenance, de disponibilité du matériel et d’organisation.

Informations voyageurs

Le détail des suppressions et des adaptations du plan de transport est disponible sur le site TER Grand Est :

Consulter les perturbations du trafic TER Grand Est