Quatre hommes ont été interpellés le 23 novembre près de Rouen en Seine-Maritime, plus de deux mois après le déraillement d’un TER reliant Rouen à Caen survenu le 11 septembre. L’accident avait causé 44 blessés et mobilisé une centaine de pompiers pour secourir les 186 passagers à bord.

L’opération de police qui a permis les arrestations

Une vaste opération menée par la police judiciaire avec l’appui de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Rouen s’est déroulée dans la matinée du lundi 23 novembre. Trois hommes ont d’abord été interpellés dans un campement de gens du voyage à Cléon, localité proche du lieu du sinistre. Il s’agit d’un père âgé de 45 ans et de ses deux fils, respectivement âgés de 22 ans. Ces trois suspects ont été placés en garde à vue pour tentative de vol, vol en réunion et blessures involontaires.

Un quatrième suspect a été appréhendé peu après dans un autre camp de gens du voyage, situé à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, selon des sources proches de l’enquête. Cette succession d’interpellations marque une avancée significative dans l’investigation menée depuis plus de deux mois.

Les circonstances du déraillement du 11 septembre

Le drame s’est produit le 11 septembre dernier, aux alentours de 19h30, à hauteur de Cléon en Seine-Maritime. Le TER assurant la liaison Rouen-Caen transportait 186 passagers au moment de l’accident. Quarante-quatre personnes ont été blessées lors du déraillement, dont une jeune femme âgée de 18 ans qui a dû être hospitalisée en urgence absolue.

L’ampleur des dégâts et du nombre de victimes a nécessité une mobilisation massive des secours. Environ 100 pompiers ont été dépêchés sur les lieux, accompagnés d’un hélicoptère médical pour effectuer l’évacuation des passagers et les premiers soins.

Un morceau de rail : la cause probable du sinistre

Les investigations des autorités ont révélé des éléments cruciaux concernant l’origine du déraillement. Au lendemain de l’accident, les enquêteurs ont découvert un morceau de rail positionné en travers des voies ferrées. Cette obstruction constitue l’élément central de l’enquête et pourrait expliquer le déraillement.

Le conducteur du train a joué un rôle déterminant en apercevant à temps l’obstacle et en actionnant le système de freinage. Selon Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen, cette réactivité a potentiellement permis d’éviter un accident encore plus grave. Des dizaines de morceaux de rails ont été prélevés par les enquêteurs pour rechercher des traces ADN ou des empreintes digitales susceptibles d’identifier les responsables.

Les révélations du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre

Le BEA-TT, organisme chargé d’enquêter sur les accidents de transport terrestre, a publié ses premiers constats vendredi précédent les arrestations. Selon son rapport, une collision entre un autre train et la rame accidentée a été évitée de justesse, ce qui aurait pu aggraver considérablement le bilan humain de ce sinistre ferroviaire.

Cette information souligne la gravité de la situation et l’importance des mesures de sécurité qui ont fonctionné pour limiter les conséquences de l’accident. L’enquête technique menée par le BEA-TT complète l’investigation pénale menée par les autorités judiciaires.

Les enjeux pénaux et sécuritaires soulevés par cette affaire

Les interpellations de ces quatre suspects marquent un tournant dans cette affaire qui a choqué l’opinion publique. Les qualifications retenues contre les trois premiers hommes arrêtés à Cléon incluent la tentative de vol, le vol en réunion et les blessures involontaires. Ces accusations suggèrent que l’obstacle posé sur les rails pourrait être lié à une tentative de vol ayant dégénéré.

Une mobilisation judiciaire pour élucider les responsabilités

Le dossier instruit par les autorités judiciaires de Rouen a bénéficié de techniques d’investigation modernes incluant l’analyse génétique et la recherche d’empreintes digitales. La garde à vue des quatre suspects permettra aux enquêteurs d’interroger les mis en cause et de confronter les éléments de preuve recueillis au cours des deux mois d’investigation.

Cette affaire démontre l’importance de la persévérance des enquêteurs dans la résolution d’incidents majeurs survenant sur les infrastructures de transports en commun. Les conclusions de cette enquête pourraient également aboutir à des recommandations en matière de surveillance et de sécurisation des voies ferrées.