Ormuz : le blocus de tous les dangers

Israël et les États-Unis vont-ils mener le Monde au bord de l’Apocalypse ? Les grandes puissances s’inquiètent de la tournure des événements et certaines parlent même de l’arme atomique…

C’est une guerre asymétrique qui se joue sous nos yeux depuis le 28 février 2026. Celle du fort contre le faible. D’un côté la toute puissance économique et militaire américaine. Avec, à sa tête, un président fantasque, inculte, grossier qui se prend pour le Messie, pas moins. De l’autre, un pays du Moyen-Orient dirigé depuis près d’un demi-siècle par des religieux chiites fanatisés, les Mollahs, soutenus par le puissant Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Si la guerre dure depuis plus de 40 jours, c’est que l’asymétrie joue en faveur du plus faible qui est aussi le plus intelligent, le plus résilient, le plus calculateur. Héritiers de la grande civilisation perse, les Iraniens sont les inventeurs du jeu d’échecs quand les Américains sont de petits joueurs de poker-menteur. Tous les membres de la délégation iranienne à Islamabad, le week-end dernier, sont tous PhD, c’est-à-dire docteurs en philosophie, quand ceux de la délégation américaine sont de simples politiciens sans envergure ou gendre de…

Le pétrole à la hausse

Après l’échec prévisible des négociations et le camouflet infligé à l’Amérique, Donald Trump a menacé l’Iran, une nouvelle fois, du feu de l’enfer. Pour se venger, il a décidé de bloquer le détroit d’Ormuz et les ports iraniens afin d’asphyxier économiquement le régime des Mollahs. Ce lundi 13 avril 2026, à 16 heures, comme prévu, plus aucun navire ne franchit le détroit d’Ormuz.

Les conséquences ont été immédiates. Les bourses plongent dans le rouge, le pétrole à nouveau à la hausse, les marchés mondiaux dans l’incertitude…. Toute l’économie mondiale est impactée : les transports (terrestres, aériens, maritimes), l’industrie, l’artisanat, l’agriculture (engrais, logistique)… entraînant une inflation généralisée, un ralentissement économique, voire une sévère récession mondiale. Bref, le blocus d’Ormuz est un acte géopolitique d’une gravité extrême dénoncé par les plus grandes puissances.

La Chine, la Russie, la Turquie aux côtés de l’Iran

Depuis le début du conflit en Iran, Pedro Sanchez Premier ministre socialiste espagnol, s’est opposé aux exigences israélo-américaines. Il a fermé l’espace aérien aux forces américaines, il a condamné les agressions israéliennes au Liban les qualifiant « d’attaques contre la civilisation ».

Le président du Turc Recip Edogan n’a pas fait dans la dentelle. « Si Israël persiste à jouer avec le feu et à entraver le processus de paix dans la région, nous veillerons à ce qu’il en tire une leçon. Toute attaque contre le Liban et l’Iran sera désormais considérée comme une attaque contre la Turquie.»

« Si Israël persiste à jouer avec le feu et à entraver le processus de paix dans la région, nous veillerons à ce qu’il en tire une leçon.

Toute attaque contre le Liban et l’Iran sera désormais considérée comme une attaque contre la Turquie. »

Son Excellence, le président turc… pic.twitter.com/w3mGot36Cy — Rémi Philiponet 🇨🇵 (@remi_philiponet) April 12, 2026

La Chine lance un avertissement aux États-Unis. Le ministre chinois de la Défense, l’amiral Dong Jun : « Nous avons des accords commerciaux et énergétiques avec l’Iran ; nous attendons des autres qu’ils ne s’immiscent pas dans nos affaires. Le détroit d’Ormuz nous est ouvert. »

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un entre dans la danse avec un ultimatum dévastateur : Si les États-Unis ciblent l’Iran avec des armes nucléaires, Pyongyang INCINÉRERA Washington, D.C. et Tel-Aviv avec une frappe balistique nucléaire massive. Le point de non-retour est ARRIVÉ.

Pendant ce temps, la France et plusieurs pays européens qui dépendent fortement du pétrole provenant du Moyen-Orient, refusent de suivre les États-Unis dans la guerre. Ils ont clairement refusé de participer à des opérations militaires pour “libérer” le détroit par la force. Ils proposent une mission internationale visant à escorter les navires.

Dans le détroit d’Ormuz la situation est très tendue. À chaque instant un incident peut mettre le feu à la région et au-delà. Si les grandes puissances entrent en guerre, il faut s’attendre au pire.

Two Weeks Ago Marco Rubio: “The people that run this country [Iran] are radical Shia clerics, these are religious fanatics.” Today Trump posts an image of himself as Jesus Christ Every accusation is a confession… pic.twitter.com/BAGi4CAsJK — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 13, 2026