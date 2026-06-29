Dimanche 28 juin 2026, un Pilatus PC-6 s’écrase près de Nancy à Tomblaine, tuant les onze personnes à bord. Parmi les victimes, cinq moniteurs de parachutisme expérimentés, cinq élèves en baptême de saut et un pilote. L’accident constitue le pire drame aérien de l’aviation générale en France depuis plusieurs décennies.

Les victimes civiles : des vies ordinaires brisées

Au-delà des chiffres du bilan humain, ce crash a emporté des personnalités attachantes qui marquent leurs proches par leur dévouement et leur humanité.

Cynthia Vally : une soignante exemplaire

Cynthia Vally, 48 ans, mère de deux enfants, exerçait le métier de cheffe de bloc opératoire à la polyclinique de Gentilly à Nancy, affiliée au groupe Elsan. Reconnue pour son professionnalisme et son engagement auprès des patients et de ses équipes, elle incarnait les valeurs fondamentales du secteur sanitaire. Ses collègues la décrivent comme une figure profondément dévouée, appréciée pour son humanité et son dévouement constant. Sur les réseaux sociaux, ses proches soulignent sa douceur, sa gentillesse et sa joie de vivre communicative.

Youssef El Idrissi : père de famille et sportif passionné

Youssef El Idrissi, 48 ans, comptable habitant Tomblaine, était bien connu dans son environnement sportif. Joueur de l’équipe vétérans du GSA Tomblaine, club de football local, il était caractérisé comme un homme souriant et bienveillant. Père dévoué de deux garçons, il ne manquait jamais un match de ses fils. Ses camarades du club soulignent qu’il n’était initialement pas prévu sur ce vol tragique, rappelant l’aspect imprévisible du drame.

Damien Giacovelli : un professionnel de santé engagé

Damien Giacovelli, infirmier libéral installé à Nancy, figurait parmi les passagers. Son activité en tant que soignant indépendant témoigne d’un engagement personnel dans le secteur de la santé.

Un lycéen et des aspirants parachutistes

Parmi les victimes figurait aussi un lycéen de 18 ans, scolarisé à Jarville-la-Malgrange, dont l’identité n’a pas été divulguée pour des raisons de protection liées à son statut de mineur. Les quatre autres passagers civils étaient venus partager une expérience commune : un baptême de parachute, activité de loisir aérien destinée à découvrir les sensations du saut en parachute encadré par des professionnels.

Les moniteurs parachutistes : cinq experts chevronnés disparus

Cinq instructeurs de parachutisme qualifiés ont péri dans ce crash, chacun apportant une expertise et une passion développées au fil des années d’expérience.

Davy Tellier : un pompier professionnel reconnu

Davy Tellier, 53 ans, exerçait le métier d’adjudant-chef sapeur-pompier professionnel dans le Var. Sa disparition a provoqué l’émotions au sein des services départementaux d’incendie et de secours. Françoise Legraien, vice-présidente du CASDIS, et le directeur départemental du SDIS 83 ont adressé leurs plus sincères condoléances à sa famille, saluant la mémoire d’un collègue dévoué aux missions de secours.

Filip Kovacevic : un passionné du ciel

Filip Kovacevic, ancien salarié de PSA à Mulhouse, s’était spécialisé dans les domaines du froid et de la climatisation. Il travaillait en sous-traitance pour Veolia à Cernay et s’était passionné pour l’aéronautique et le parachutisme. Décrit comme un guide attentif et un conseiller avisé, toujours enclin à partager son savoir, il marquait son entourage par son enthousiasme pour les aventures aériennes.

Anthony Planchon : le pilote héroïque

Anthony Planchon, pilote du Pilatus PC-6, s’est distingué par un geste humanitaire en extremis. Selon les témoignages, il aurait contourné un véhicule pour épargner les automobilistes circulant sur la zone. Ses camarades de l’école de parachutisme de Strasbourg le décrivaient comme quelqu’un qui croquait la vie à pleines dents, toujours prêt à organiser des moments conviviaux et à partager ses passions. Son amour pour les sauts en parachute et sa joie de vivre laissent un vide immense auprès de ceux qui l’ont côtoyé.

Albéric Moulès : formateur passionné

Albéric Moulès, 33 ans, gérait la société Vertical Addict en Charente-Maritime. Bien connu en Nouvelle-Calédonie où il s’était formé au métier de parachutiste professionnel et moniteur, il était reconnu pour ses excellentes qualités pédagogiques. Un groupe Facebook a été créé en hommage à ce jeune trentenaire, témoignant de l’impact émotionnel de sa disparition sur la communauté du parachutisme.

Les circonstances de l’accident et le contexte météorologique

Le drame s’est déroulé dimanche 28 juin 2026, peu de temps après le décollage de l’aérodrome de Nancy-Essey. L’appareil s’est écrasé à proximité de zones habitées à Tomblaine, sans faire d’autres victimes au sol malgré les risques évidents. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, présent sur le site peu après l’accident, a confirmé que l’avion était tombé subitement à environ 300 mètres de la piste de décollage.

La canicule qui sévissait sur la France à cette période a été évoquée comme un facteur contributif potentiel. Les performances des avions légers diminuent effectivement avec l’augmentation de la température, affectant notamment la puissance motrice et les capacités de sustentation. Gérard Feldzer, consultant aéronautique et président d’Aviation Sans Frontières, a souligné que cette chaleur extrême, conjuguée à un avion bien chargé et peut-être au plein de carburant, a pu réduire les performances de décollage du Pilatus PC-6.

L’avion accidenté : un appareil réputé mais complexe

Le Pilatus PC-6 est un avion suisse monomoteur spécialisé dans les opérations de montagne et les sauts en parachute. Avec plus de 60 ans d’existence, cet aéronef est connu dans le secteur de l’aviation générale pour son efficacité et sa fiabilité technologique, qualifié par les experts de véritable couteau suisse des airs.

Cependant, sa conception ancienne soulève des questions sur l’état de maintenance de l’appareil impliqué. Les avions de cette catégorie doivent subir des visites techniques régulières dans des ateliers agréés. Les enquêteurs devront déterminer quand a eu lieu la dernière visite technique et qui l’a effectuée. Bien que techniquement parfait en conception, cet avion est associé à plusieurs accidents au cours de son histoire, généralement liés à son utilisation intensive et aux aléas météorologiques inhérents aux vols de montagne et aux sauts en parachute.

L’enquête : défis et enjeux sans boîte noire

Deux enquêtes parallèles ont été ouvertes pour élucider les causes de ce drame. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a dépêché des experts sur site, tandis qu’une seconde enquête pour homicide involontaire a été confiée à la gendarmerie des transports aériens.

L’absence de boîte noire : un obstacle majeur

Contrairement aux avions commerciaux, le Pilatus PC-6 n’est pas équipé d’une boîte noire, enregistreur de vol capable de documenter les paramètres techniques et les communications. Cette absence rend l’enquête considérablement plus complexe. Le seul enregistrement disponible provient de la tour de contrôle de Nancy, mais apparemment il n’y a pas eu d’échanges radio entre le pilote et la tour au moment de la trajectoire fatale.

Les éléments d’investigation disponibles

Les enquêteurs devront se concentrer sur l’analyse des débris et des anomalies détectées sur les pièces détachées, la reconstruction de la trajectoire à partir des témoignages oculaires, et l’examen de l’historique de maintenance de l’appareil. Selon un témoin voisin, l’avion s’est approché puis le moteur a semblé s’arrêter soudainement, suggérant une possible panne de propulsion.

Les hypothèses de défaillance moteur

Si le moteur s’est effectivement arrêté à environ 100-150 mètres d’altitude, le pilote n’aurait eu que quelques secondes pour réagir. Dans ces conditions extrêmes, même des décisions rapides n’auraient pas suffi à éviter le crash. Le pilote aurait possiblement tenté d’éviter les habitations surplombées, mais sans altitude suffisante, une manœuvre d’évitement s’avérait impossible. Les protocoles aéronautiques recommandent aux pilotes de monomoteur de ne pas tenter de demi-tour en cas de panne moteur, car cette manœuvre peut fragiliser la cellule de l’avion.

Un drame qui mobilise les enquêteurs et marque l’aviation générale

Selon le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, cet accident constitue l’accident d’aviation générale le plus grave en termes de bilan humain jamais enregistré en France. L’enquête promet d’être longue et complexe, mobilisant plusieurs domaines d’expertise : aéronautique, mécanique, météorologie et facteur humain.

Pour les familles endeuillées, cette investigation sera douloureuse, chacun cherchant à comprendre comment onze personnes ont pu disparaître en quelques secondes après le décollage d’un appareil réputé fiable. Les hommages qui ont afflué sur les réseaux sociaux et dans les médias régionaux témoignent de l’impact profond de cette tragédie, au-delà des simples statistiques d’accident aérien.

La détermination précise des causes de cet accident revêt une importance capitale pour l’aviation générale française, particulièrement pour les écoles de parachutisme qui dépendent de ces petits avions pour leurs activités. Les résultats de l’enquête pourraient impacter les protocoles de sécurité, les conditions de décollage et les procédures de maintenance applicables à ce type d’aéronef en France et en Europe.

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