« Petites histoires, Grand Est » : une exposition itinérante pour raconter la mémoire intime d’un territoire

À quoi ressemblait le quotidien des habitants du Grand Est il y a un siècle ? Quels souvenirs les familles ont-elles conservés de leur vie, de leurs fêtes, de leur travail ou de leurs voyages ? C’est à ces questions que répond « Petites histoires, Grand Est », une exposition itinérante imaginée par Image’Est dans le cadre des Cinémathèques du Grand Est. À l’occasion des dix ans de la Région Grand Est, elle propose une plongée sensible dans la mémoire collective à travers des archives privées inédites, enrichies par le regard d’artistes contemporains.

La première étape de cette tournée régionale se déroulera du 5 septembre 2026 au 3 janvier 2027 à la Médiathèque Jean Falala de Reims, avant de parcourir les dix départements de la région.

Une histoire régionale racontée par les habitants

L’exposition s’appuie sur un patrimoine exceptionnel constitué de plus de 1,2 million de photographies et 20 000 films amateurs, collectés, préservés et numérisés par les Cinémathèques du Grand Est, fruit du travail conjoint d’Image’Est pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne et de MIRA pour l’Alsace. Ces images, réalisées dans un cadre familial ou personnel depuis la fin du XIXᵉ siècle, composent aujourd’hui une mémoire collective unique.

Mariages, vacances, fêtes populaires, scènes de travail, paysages ou transformations urbaines racontent l’évolution sociale, économique et culturelle du territoire à travers le regard de celles et ceux qui l’ont vécu.

Quand les archives dialoguent avec la création contemporaine

Bien plus qu’une exposition patrimoniale, « Petites histoires, Grand Est » propose une relecture artistique de ces documents. Des auteurs, vidéastes et plasticiens régionaux se sont emparés de ces archives pour leur offrir une nouvelle interprétation.

Les textes de l’écrivaine nancéienne Hélène Gestern accompagnent ainsi le parcours, tandis que les artistes Loïc Gallet et Valéry Pelletier ont réalisé plusieurs créations audiovisuelles spécialement conçues pour l’exposition. Des étudiants de quatre écoles supérieures d’art du Grand Est participent également à cette démarche, offrant un dialogue entre mémoire et création contemporaine.

Trois regards sur un territoire

Conçue par le scénographe Morgan Fortems, l’exposition se déploie autour de trois grandes thématiques :

Des lieux qui nous habitent, consacrée aux paysages, aux frontières et aux transformations du territoire ;

À force de gestes, qui met en lumière les savoir-faire, le monde du travail et les mutations industrielles ;

Ce qui nous lie, une section plus intime consacrée aux liens familiaux et aux souvenirs partagés.

Pensée comme une exposition modulable, elle pourra s’adapter aussi bien aux médiathèques qu’aux musées, centres culturels ou collectivités qui l’accueilleront au fil de son itinérance.

Une exposition en lien avec chaque territoire

À chaque étape, une sélection d’archives locales viendra enrichir le parcours principal afin de mettre en valeur l’histoire propre du territoire d’accueil. L’exposition sera également accompagnée d’une programmation culturelle associant les habitants : projections, conférences, ciné-concerts, ateliers d’éducation à l’image ou encore journées de collecte d’archives privées.

À Reims, plusieurs rendez-vous sont déjà annoncés entre septembre et décembre 2026, parmi lesquels un ciné-concert, des ateliers autour de la photographie et du cinéma argentique, ainsi qu’une journée de numérisation gratuite d’archives familiales.

En donnant une visibilité à ces images longtemps restées dans les albums de famille ou les placards, « Petites histoires, Grand Est » rappelle que la grande histoire se construit aussi à partir d’une multitude de récits individuels. Une invitation à redécouvrir le Grand Est à travers les regards de celles et ceux qui l’ont façonné, génération après génération.