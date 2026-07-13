Une installation atypique à la ferme des Samares (54)

Des terres en stock, une attribution à une association, un bail permettant une installation non issue du milieu agricole en bio… C’est le cocktail qui a permis à Vincent Mangeot de se lancer dans l’élevage de porcs plein air avec transformation sur site à Tremblecourt, en Meurthe-et-Moselle.

En 2024, la Safer Grand Est a acquis d’une même famille 111 ha de terres arables, engagées en agriculture biologique, principalement à Tremblecourt et Domèvre-en-Haye, entre Toul et Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Cette surface a été stockée dans le cadre d’une convention entre la Safer Grand Est et la Région Grand Est permettant la recherche de candidats à l’installation hors cadre familial (HCF), la collectivité territoriale prenant notamment en charge les frais de stockage, ce qui évite un surcoût financier pour l’attributaire. Au terme de l’appel à candidature, et après étude d’une vingtaine de dossiers, le comité technique Safer a attribué ces terres à l’association Terre de Liens, via sa structure foncière et sa fondation, qui présentait le projet d’installation HCF et bio de Vincent Mangeot pour un élevage de porcs plein air (avec transformation sur place et vente directe) et polyculture.

Les terres acquises par Terre de Liens sont louées à des agriculteurs aux pratiques respectueuses de la nature et des ressources naturelles. Ceux-ci sont déchargés du poids de l’achat des terres et des bâtiments, obstacle majeur à l’installation agricole. Pour cette acquisition, la Fondation Terre de Liens a obtenu un soutien financier de la part de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse particulièrement intéressée par ce projet. En effet, 60 ha sont situés sur un périmètre de captage d’eau potable, le maintien en agriculture biologique garantissant le non-usage de produits et engrais chimiques sur les parcelles concernées. Au final, et conformément à sa vocation, Terre de Liens a loué ces terres à Vincent Mangeot.

Une activité peu représentée localement

A 35 ans, originaire du Sillon lorrain, Vincent Mangeot n’est pas issu du milieu agricole et a une formation en ressources humaines. « J’ai entamé ma reconversion avec un Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) en maraîchage. J’ai été formateur, chef de chantier d’insertion, conseiller au Parc Naturel Régional de Lorraine, avant de franchir le pas pour passer de l’autre côté de la barrière ! » Vincent Mangeot élevait déjà quelques cochons en amateur. « Cette activité étant assez peu représentée dans la région, mon installation et la commercialisation de ma production ne fera pas d’ombre autour de moi. »

Installé depuis le 1er février 2026, il dispose actuellement d’une douzaine de porcs à l’engraissement, et il compte à terme en avoir une soixantaine à l’année. « L’élevage en plein air, naturel, contribue au bien-être animal et me tient à cœur. Avec la polyculture, je suis autonome pour l’alimentation de mes porcs et mon laboratoire de transformation me permettra de maîtriser toute la chaîne de production ». Il envisage notamment la vente directe dans le cadre de plusieurs AMAPs (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). « Je suis particulièrement heureux des conditions de mon installation avec la Safer et de ma participation au mouvement Terre de Liens dont je partage pleinement les valeurs. »

Pour Romuald Vallon, chef de service Meurthe-et-Moselle Safer Grand Est, « Cette installation, originale dans sa procédure, est un parfait exemple des partenariats que la Safer est à même de nouer avec des structures diverses, lui permettant, in fine, de remplir sa mission d’installation de jeunes agriculteurs et de transmission d’exploitations agricoles dans les meilleures conditions, tout en participant à la préservation de la ressource en eau. »