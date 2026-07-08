Chambley Air Passion : Découvrez la Gazette de l’ULM

Après la fin du Mondial Air Ballons, Chambley (54) s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Du 25 juillet au 2 août, l’ancienne base aérienne accueillera la première édition de Chambley Air Passion, un rendez-vous qui entend rassembler bien au-delà du seul monde de l’aérostation. La Gazette de l’ULM vous dit tout.

Faire de Chambley un lieu où se retrouvent tous ceux qui volent. Avions légers, ULM, autogires, hélicoptères, montgolfières et aéronefs de collection partageront le même terrain pendant neuf jours. Une organisation plus légère que le Mondial Air Ballons, mais aussi plus ouverte, où chaque pilote pourra trouver sa place.

Pour la communauté aéronautique, cette première édition représente une occasion rare. On ne participe pas tous les ans à la naissance d’un nouvel événement. Les rassemblements capables de réunir autant de disciplines sur un même site sont devenus suffisamment peu nombreux pour mériter le détour !

Le 1er août, Chambley sera également le théâtre du départ de l’Ultimate Air Challenge, qui verra plusieurs équipages prendre leur envol depuis la Lorraine.

Un moment fort qui donnera une résonance particulière à cette première édition

La Gazette de l’ULM sera naturellement présente pour couvrir l’événement et raconter cette nouvelle aventure aéronautique. Mais le succès de Chambley Air Passion se construira avant tout avec les pilotes. Ce sont eux qui donneront à Chambley son véritable visage, celui d’un terrain où l’on vient autant pour voler que pour rencontrer d’autres passionnés.

Il reste maintenant à écrire la suite. Et cette première page ne pourra s’écrire qu’avec celles et ceux qui, chaque fois que l’occasion se présente, choisissent de prendre les commandes pour rejoindre leurs pairs…

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