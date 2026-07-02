Affaire Dany Leprince : la Cour de révision annule sa condamnation, 32 ans après le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué

La Cour de révision a accepté, jeudi 2 juillet 2026, la requête de Dany Leprince, condamné en 1997 à la perpétuité pour l’assassinat de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs filles à Thorigné-sur-Dué, dans la Sarthe. Sa condamnation est annulée : un nouveau procès va s’ouvrir devant une cour d’assises, hors Sarthe.

Un pavillon ensanglanté dans la Sarthe

Le 4 septembre 1994, Christian Leprince, sa femme et deux de leurs filles, âgées de 7 et 10 ans, ont été tués à l’arme blanche dans leur pavillon de Thorigné-sur-Dué, en Sarthe. Solène, 2 ans, est la seule rescapée du massacre.

Dany Leprince, le frère de la victime, alors âgé de 37 ans, est mis en cause par son épouse Martine Compain (dont il divorcera par la suite) et par sa fille aînée, Célia. Il avoue un temps le meurtre de son frère avant de se rétracter et clame depuis son innocence.

Une condamnation à perpétuité sans possibilité d’appel

En décembre 1997, la cour d’assises de la Sarthe condamne Dany Leprince à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. À l’époque des faits, la loi ne permettait pas de faire appel d’une décision d’assises, cette possibilité n’a été introduite qu’en 2001.

En 2011, une première requête en révision est rejetée par la Cour de révision, qui estime alors qu’aucun fait nouveau ni élément inconnu de la cour d’assises n’est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Il retourne en détention après une brève libération liée à la levée de sa période de sûreté. En octobre 2012, Dany Leprince obtient sa libération conditionnelle, après dix-huit ans de détention. Il est de nouveau incarcéré six mois en 2016, pour avoir enfreint son assignation à résidence.

Une seconde requête, deux faits nouveaux

Le 1er mars 2021, la défense de Dany Leprince, assurée par Mes Olivier Morice et Missiva Chermak Felonneau, dépose une seconde requête en révision. Ses avocats font valoir « de nombreux faits nouveaux et éléments inconnus de la cour d’assises » lors du procès de 1997, de nature selon eux à faire naître un doute sur la culpabilité de leur client.

Les deux éléments retenus par la Cour

L’interprétation des propos et gestes de Solène Leprince, la rescapée, avait été retenue à charge contre son oncle par la cour d’assises. Il s’agissait en réalité, selon la Cour de révision, davantage d’une reconstruction de propos entendus à l’extérieur. Solène affirme aujourd’hui ne se souvenir de rien. Les « pertes de mémoire » évolutives de Martine Compain concernant ses propres faits et gestes le jour du drame, et l’adaptation de ses propos au fil des nouveaux éléments du dossier alors que les experts médico-psychologiques n’avaient relevé, lors de son examen, aucun problème de mémoire chez elle.

Une décision « historique »

Ce jeudi 2 juillet 2026, la Cour de révision a accepté la requête de Dany Leprince : sa condamnation pour le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué est annulée. Un nouveau procès doit désormais s’ouvrir devant une cour d’assises, qui ne sera pas celle de la Sarthe.

Les révisions de condamnations criminelles restent extrêmement rares en France : une douzaine seulement ont été prononcées depuis 1945. Après près de trente ans de bataille judiciaire, Dany Leprince, aujourd’hui âgé de 69 ans, va donc être rejugé.

Repères chronologiques

4 septembre 1994

Quadruple meurtre à Thorigné-sur-Dué (Sarthe) : Christian Leprince, sa femme et deux de leurs filles (7 et 10 ans) sont tués à l’arme blanche. Solène, 2 ans, seule rescapée.

Décembre 1997

Dany Leprince, frère de la victime, est condamné par la cour d’assises de la Sarthe à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans.

6 avril 2011

La Cour de révision rejette une première requête en révision déposée par Dany Leprince.

Octobre 2012

Dany Leprince obtient sa libération conditionnelle après 18 ans de détention.

2016

Il retourne six mois en prison pour avoir enfreint son assignation à résidence.

1er mars 2021

Sa défense dépose une seconde requête en révision.

2023

Une reconstitution fait apparaître une possible incohérence dans le dossier.

7 mai 2026

Audience des avocats de Dany Leprince devant la Cour de révision, à Paris.

2 juillet 2026

La Cour de révision annule la condamnation de Dany Leprince. Un nouveau procès aura lieu devant une cour d’assises, hors de la Sarthe.

« Le château de carte qui constituait l’accusation s’effondre totalement », estime l’avocat de Dany Leprince qui assure que « l’acquittement » sera obtenu pic.twitter.com/v2ASVFajjZ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

💬 « C’est extraordinaire de parvenir à obtenir cette révision » ➡️ La réaction de Dany Leprince après l’annonce de l’annulation de sa condamnation et de la tenue d’un nouveau procès pic.twitter.com/8PJOF92fl2 — BFM (@BFMTV) July 2, 2026