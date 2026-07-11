La France suffoque sous une troisième vague de canicule exceptionnelle tandis que les incendies se multiplient à un rythme alarmant. Avec 24 départements placés en vigilance rouge et plus de 25 000 hectares brûlés depuis juin, le pays affronte une crise climatique sans précédent. Les autorités ont également interpellé 32 personnes soupçonnées d’avoir volontairement provoqué des départs de feu.

Une canicule d’ampleur historique paralyse le pays

La troisième canicule de l’année franchit un nouveau cap critique à l’approche du week-end du 14 juillet 2026. Selon Météo-France, 24 départements du quart nord-ouest sont placés en vigilance rouge canicule samedi, concernant 22,2 millions d’habitants, soit trois fois plus que la veille. Si l’on ajoute les 59 départements en vigilance orange, ce sont quelque 58,5 millions de Français qui sont touchés par les fortes chaleurs.

Les températures attendues dépassent les seuils critiques : jusqu’à 36°C à Paris et Rennes, 38°C à Bordeaux, 35°C à Rouen, 37°C à Toulouse, et des pics de 40°C localement. Les temppératures s’accompagnent de nuits chaudes sur la majeure partie du territoire, empêchant tout répit pour les populations.

Les travailleurs en extérieur – agriculteurs, ouvriers du BTP, éboueurs – figurent parmi les plus exposés. Certains éleveurs ont dû réorganiser complètement leurs horaires, commençant leurs tâches dès 5 heures du matin et reprenant vers 21 heures pour éviter les pics de chaleur. À l’intérieur des bâtiments non climatisés, les températures avoisinent ou égalent celles de l’extérieur.

L’impact sanitaire et les mesures d’urgence du gouvernement

L’exécutif a déclenché un plan Orsec chaleurs extrêmes dans les départements en vigilance rouge, avec l’ouverture de centres dédiés de protection et de rafraîchissement pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les sans-abri. Le gouvernement a cependant essuié de nombreuses critiques pour son impréparation face à ces chaleurs extrêmes.

Une importante surmortalité a déjà été enregistrée ces dernières semaines, en particulier chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Les passages aux urgences ont légèrement augmenté ces derniers jours, de même que les appels à SOS médecins liés à la chaleur. Vendredi, les Ehpad et les services à domicile ont demandé au gouvernement de financer des renforts estivaux.

Les autorités ont également comptabilisé 131 décès par noyade depuis le 19 juin en France. Selon la ministre des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari, de nombreuses victimes étaient soit âgées de moins de 18 ans, soit de plus de 60 ans. Corollaire de la chaleur et du trafic automobile, plusieurs régions connaissent en outre une pollution importante à l’ozone, provoquant des maladies respiratoires.

Les incendies ravageurs créent une situation exceptionnelle

La combinaison des fortes chaleurs et de la sécheresse crée une situation exceptionnelle de danger de feux de forêts sur l’ensemble du territoire français. Depuis le début de l’année 2026, plus de 25 000 hectares ont brûlé, soit près du double de ce qui était mesuré à la même date en 2025 selon une estimation de la sécurité civile.

Les foyers incendiaires se sont multipliés à travers le pays. En Drôme, l’incendie historique de Die a ravagé près de 4 000 hectares et mobilisé 450 personnels en situation active. Trois Canadair ont été déployés sur site, appuyés par cinq hélicoptères lourds bombardiers d’eau et de reconnaissance. Le massif de Justin reste particulièrement menacé, tandis que le massif de Saint-Genis au nord de la départementale 93 fait l’objet d’une surveillance accrue.

Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie a parcouru 4 900 hectares depuis le début de la semaine et était sur le point d’être maîtrisé. En Indre, un autre foyer a consumé 900 hectares. À Marseille, un incendie s’est déclaré en début d’après-midi dans le quartier de la Valbarelle au pied du massif de Saint-Cyr, attisé par des vents de 30 à 40 km/h, parcourant 12 hectares avant d’être rapidement fixé. En Loire-Atlantique, un camping et des habitations abritant 220 personnes ont été évacués à La Plaine-sur-Mer en raison d’un incendie de végétation qui a parcouru 83 hectares.

32 individus interpellés pour départs volontaires de feu

Face à cette situation critique, les autorités renforcent la répression contre les comportements criminels. Depuis le début de l’été, 32 personnes soupçonnées d’être à l’origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements, a fait savoir Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur. Cette action judiciaire marque une prise de position ferme du gouvernement.

Le ministre a dénoncé ces « comportements inacceptables, qui génèrent des conséquences désastreuses et mobilisent nos sapeurs-pompiers au péril de leurs vies ». Il a rappelé que ces actions relèvent désormais de la Justice. Cette volonté d’exemplarité reflète la gravité avec laquelle l’État envisage les causes anthropiques des incendies en période de sécheresse extrême.

Les dispositifs d’urgence et les perturbations des festivités nationales

La canicule extrême perturbe les festivités du 14 juillet traditionnellement attendues. À Paris, le préfet de police a annulé les très populaires bals des pompiers organisés dans les casernes les 13 et 14 juillet, ainsi que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés. À travers la France, de nombreuses villes ont renoncé aux feux d’artifice qui devaient illuminer la fête nationale.

La SNCF a ajusté son service en assurant un service grande vitesse normal pendant le pont du 14-Juillet, avec 3 700 TGV prévus sur le week-end, tout en supprimant un train Intercités sur trois aux heures chaudes de la journée et offrant des solutions de remplacement en autocar. Cette adaptation reflète l’ampleur du défi logistique posé par la canicule.

À Die, un relais TDF installé sur le massif de Justin a été impacté par l’incendie, supportant plusieurs équipements de différents opérateurs. Le réseau fixe fonctionne, mais Orange a dû déployer une Safety Case – une énorme valise permettant de capter un signal satellite à destination des équipes de secours. Ce dispositif avait notamment été déployé lors de la catastrophe de la vallée de la Roya.

Le bilan en Espagne

La crise climatique ne se limite pas à la France. En Espagne, un violent incendie a fait au moins 12 morts dans le sud du pays. L’incendie a parcouru 6 600 hectares depuis jeudi mais connaît désormais une évolution favorable selon Antonio Sanz, responsable régional des services de secours. Plusieurs centaines de pompiers et militaires continuent à lutter contre le sinistre, appuyés par des moyens aériens, tandis que près de 1 500 personnes ont été évacuées de la zone.

Antonio Sanz a déclaré que « c’est le premier jour où nous allons pouvoir intervenir en attaque sur l’incendie », soulignant que jusqu’à présent, les circonstances météorologiques et la réalité du feu n’avaient permis que de travailler en défense. L’évolution nocturne favorable et l’amélioration des conditions météorologiques offrent des perspectives plus encourageantes pour les jours à venir.

Des défis massifs et des solutions d’adaptation nécessaires

Cette convergence de crises climatiques – canicule extrême, sécheresse prolongée et incendies de forêts généralisés – révèle la vulnérabilité des systèmes sociaux, économiques et sanitaires face aux événements météorologiques extrêmes. Les autorités françaises doivent gérer simultanément la protection des populations vulnérables, la lutte contre les feux de forêts, la gestion du trafic routier et ferroviaire, et la réaction judiciaire contre les comportements criminels.

Les cellules de soutien et d’appui psychologique ouvertes dans les zones touchées – comme à Die où une cellule fonctionne de 18 à 20 heures à la communauté professionnelle territoriale de santé – témoignent de l’impact psychologique de ces événements sur les populations locales. La mobilisation de 450 personnels à Die, de trois Canadair et de cinq hélicoptères lourds illustre l’ampleur des ressources déployées.

Face à cette situation d’exception, les acteurs du secteur public comme privé reconnaissent la nécessité d’adapter les horaires de travail, d’augmenter les capacités de refroidissement et de renforcement des protocoles de sécurité. Les prochains jours restent critiques, avec des conditions météorologiques qui pourraient évoluer favorablement mais qui demeurent imprévisibles face à l’ampleur des phénomènes en cours.

🔴 🔥 Pyrénées-Orientales, Loire-Atlantique, Drôme, Savoie… Franceinfo fait le point sur les incendies qui touchent l’ensemble du pays. #franceinfo pic.twitter.com/npcQYzKL2N — franceinfo (@franceinfo) July 11, 2026

#Espagne | Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 19 autres sont toujours portées disparues dans le gigantesque incendie qui frappe Los Gallardos (#Almería) depuis jeudi. Une tragédie qui figure parmi les incendies les plus meurtriers de l’histoire récente du pays, et le pire… pic.twitter.com/cHaZyEfCQf — Flav BL (@flav_BL75) July 10, 2026