Terrorisme : Menaces sur les lycées du Grand Est

Après les lycées d’Ile-de-France, de nombreux collèges et lycées de Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne ont été la cible de menaces terroristes. Des menaces identiques ont été proférées dans plusieurs régions.

À la suite d’une série de piratages informatiques des plateformes numériques d’échange (Espaces Numériques de Travail- ENT) entre élèves, parents et enseignants, des messages de menace terroriste ont ciblé 150 collèges et lycées d’Ile-de-France. Ils étaient parfois accompagnés de vidéos de décapitation. Le passage à l’acte étant prévu pour ce lundi 25 mars 2024.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont des centaines d’établissements scolaires de plusieurs académies qui ont reçu des messages identiques. Notamment dans le Grand Est où de nombreux collèges et lycées ont été provisoirement fermés, le temps, pour les forces de l’ordre, de procéder à des fouilles de précaution.

Collèges et lycées fermés ou évacués

Selon nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace, huit établissements scolaires ont été fermés dans le Bas-Rhin : A Strasbourg, Bischheim, Bischwiller, Molsheim, Schiltigheim, Saverne, Schirmeck.

En Lorraine, le rectorat de l’Académie Nancy-Metz a indiqué dans un communiqué que « Les comptes de certains usagers d’une trentaine d’établissements de l’académie ont été usurpés dans la nuit de dimanche à lundi. Les établissements concernés ont déposé plainte, comme le prévoit la procédure. Le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a également déposé plainte. Depuis ce lundi matin, 25 mars, la fonction messagerie de l’ENT a été désactivée afin de limiter la transmission des messages de menaces et le restera jusqu’à nouvel ordre… Les services de police et de gendarmerie nationale sont mobilisés aux abords des établissements. »

Messageries piratées

Nos confrères de l’Est Républicain publient la liste des établissements concernés en Lorraine