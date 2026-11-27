Plus de 24 kilos de cocaïne et d’héroïne, du cannabis, des milliers d’euros en liquide et deux armes de poing ont été saisis lors d’une opération judiciaire menée à Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Le réseau présumé alimentait plusieurs départements du Grand Est, mais aussi le Luxembourg et la Belgique.

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé en Meurthe-et-Moselle. L’opération, menée cette semaine à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, a conduit à la découverte d’un laboratoire clandestin de préparation de drogues et à l’interpellation de sept personnes. Les investigations révèlent l’existence d’un réseau dont l’activité dépassait largement les frontières de la Lorraine.

Un laboratoire clandestin découvert à Blénod

Les enquêteurs ont mis au jour une structure destinée à la préparation et au conditionnement de produits stupéfiants. Les perquisitions ont permis de saisir d’importantes quantités de drogues, notamment de la cocaïne et de l’héroïne, ainsi que du cannabis.

Au total, les saisies portent sur plus de 24 kilos de stupéfiants, auxquels s’ajoutent plusieurs milliers d’euros en espèces et deux armes de poing. La découverte de ce laboratoire témoigne de l’existence d’une organisation structurée, disposant de moyens de préparation et de stockage.

Un trafic aux ramifications régionales et transfrontalières

Selon les premiers éléments communiqués, le réseau présumé ne se limitait pas à un marché local. Les produits auraient été distribués dans plusieurs territoires du Grand Est, notamment en Moselle, dans la Meuse, les Vosges, la Haute-Marne, en Alsace et en Haute-Saône.

Les ramifications de ce trafic s’étendraient également au Luxembourg et à la Belgique. Cette dimension transfrontalière souligne l’ampleur de l’organisation et la capacité des réseaux à s’affranchir des limites départementales et nationales.

Sept personnes interpellées

Sept individus ont été interpellés le 24 novembre dans le cadre de cette enquête. Une autre intervention aurait notamment eu lieu dans la Meuse, à Robert-Espagne, où des produits stupéfiants et de l’argent auraient également été découverts dans un logement.

Les suspects ont été présentés à la justice ce vendredi 27 novembre. Plusieurs procédures judiciaires sont engagées, avec des modalités de comparution différentes selon les personnes mises en cause. Certaines audiences doivent être renvoyées afin de permettre la poursuite de la procédure.

Une nouvelle illustration de l’ampleur du narcotrafic

La découverte d’un laboratoire clandestin, les quantités de drogues saisies, la présence d’armes et l’étendue géographique du réseau illustrent la complexité des trafics de stupéfiants dans le Grand Est.

L’affaire rappelle que les réseaux de narcotrafic ne se cantonnent pas aux grandes agglomérations ou aux quartiers identifiés comme points de deal. Ils s’appuient sur des lieux de stockage, des structures de préparation et des circuits de distribution qui irriguent des territoires parfois éloignés de leur base.

Les personnes interpellées demeurent présumées innocentes tant que leur culpabilité n’a pas été établie par une décision judiciaire définitive.