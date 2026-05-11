Nice : Fusillade meurtrière aux Moulins, deux morts, six blessés

Un tireur en trottinette a semé la mort cet après-midi place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins, faisant au moins deux morts et six blessés. Une nouvelle tragédie dans ce secteur meurtri par le narcotrafic.

Il était 15 h 30 lorsque la quiétude de la place des Amaryllis, cœur du quartier des Moulins à Nice, a été brisée par des rafales de coups de feu. Un individu en trottinette a traversé cette place centrale du quartier avant d’ouvrir le feu à plusieurs reprises, puis de repartir sur son deux-roues avant d’être pris en charge par une voiture qui a pris la fuite. Plus d’une dizaine d’étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur place.

Le bilan, établi en fin d’après-midi par la préfecture des Alpes-Maritimes, est lourd : au moins deux personnes sont mortes et six ont été blessées, dont trois grièvement. Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes ont entre 23 et 57 ans.

Une enquête pour assassinat en bande organisée

Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, s’est rendu sur place avec le préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux et le maire de la ville. Il a annoncé l’ouverture d’une enquête pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de faits d’assassinat en bande organisée, confiée à la police judiciaire de Nice, en lien avec le parquet de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Marseille.

Le magistrat a également établi un possible lien avec les violences du week-end précédent : deux fusillades avaient eu lieu dans les quartiers des Moulins et de Saint-Roch à Nice ce week-end, faisant plusieurs blessés. Dès dimanche soir, le préfet Laurent Hottiaux avait d’ailleurs appelé à une réponse immédiate et d’une très grande fermeté de l’État, annonçant un renforcement significatif des effectifs de police sur les secteurs concernés.

Des écoles confinées, un quartier traumatisé

Dans l’heure qui a suivi les tirs, les autorités ont confiné trois écoles et un collège (l’école Digue-des-Français, le groupe scolaire des Moulins, le Bois-de-Boulogne et le collège Jules-Romains) le temps de sécuriser la zone. Des cellules d’écoute et de soutien psychologique doivent être mises en place selon les besoins. La préfecture a également annoncé l’ouverture d’une cellule d’urgence médico-psychologique et l’envoi de renforts de CRS.

Le quartier des Moulins, qui compte quelque 8 000 habitants et se situe à l’entrée de la ville, proche de l’autoroute, est régulièrement en proie à des faits de délinquance liés au trafic de stupéfiants. La place des Amaryllis est un lieu tristement connu : en octobre 2025 déjà, deux personnes y avaient été tuées par des tirs de Kalachnikov et cinq autres blessées.

Eric Ciotti appelle à ne pas perdre la guerre contre le narcotrafic

Sur X, Éric Ciotti, le nouveau maire UDR de Nice, a fustigé une nouvelle fusillade terrifiante dans la ville, déclarant que la guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République, et que Nice attend une réaction à la hauteur, notamment en matière d’effectifs, qui font cruellement défaut à la ville depuis des années.

Cette nouvelle fusillade s’inscrit dans un contexte de tension extrême autour du narcotrafic à Nice, ville qui multiplie depuis plusieurs années les appels à l’État pour obtenir davantage de moyens policiers dans ses quartiers nord.

La terrible fusillade qui a une nouvelle fois eu lieu place des Amaryllis a fait au total 11 victimes. 2 personnes sont décédées. 3 sont en urgence absolue. 3 en urgence relative, 3 autres choquées. — Eric Ciotti (@eciotti) May 11, 2026