Financement libyen : les révélations de Claude Guéant

Jugé par la cour d’appel de Paris pour financement illégal de campagne électorale, l’ancien président de la République est malmené par l’ancien ministre de l’Intérieur dans une lettre à la Cour.

Le procès en appel du financement libyen de sa campagne électorale est peu évoqué par la presse en raison de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences sur nos porte-monnaie. Et pourtant, il s’y passe des choses passionnantes. Petit rappel des faits.

Le 25 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de Paris avait condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement ferme et 100 000 euros d’amende pour association de malfaiteurs. Il avait en revanche été relaxé des chefs de corruption passive, de détournement de fonds publics et de financement illicite de campagne électorale.

Le procès en appel en cours

Le procès en appel s’est ouvert le 16 mars 2026 devant la Cour d’appel de Paris et doit se tenir jusqu’au 3 juin. L’ancien président est rejugé pour corruption passive, détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. En appel, il encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Les coprévenus

Onze personnes ont été citées à comparaître, dont Claude Guéant (condamné à six ans ferme en première instance), Brice Hortefeux (deux ans), l’intermédiaire Alexandre Djouhri (six ans ferme), ainsi qu’Éric Woerth, trésorier de la campagne, et plusieurs autres protagonistes.

L’absence de Guéant et ses révélations

Claude Guéant, malade, ne peut pas se présenter au tribunal. Il a cependant adressé deux courriers à la Cour d’appel fin avril, dans lesquels il affirme que Sarkozy « se trompe sur plusieurs points clés » — notamment à propos d’un dîner à Tripoli en juillet 2007 au cours duquel Kadhafi aurait évoqué Senoussi, et où Sarkozy aurait dit à Guéant de « voir cela ». L’ancien président nie et qualifie ces affirmations d’« absurdes ».

Droit dans ses bottes, Nicolas Sarkozy a répété être « innocent » et n’avoir « pas commis d’acte de corruption, ni de près ni de loin » lors de la première semaine d’audience.

Si la condamnation est confirmée en appel, Sarkozy devra se constituer prisonnier sous un mois. Le verdict est attendu après la clôture des débats, prévue début juin 2026.